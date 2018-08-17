七夕爺奶放閃！一圓1151歲的婚紗夢 不老曬恩愛

7對80、90歲的阿公阿嬤夫妻，七夕披上婚紗拍婚紗照，重溫年輕時的浪漫圓夢。（記者蔡淑媛攝）

2018-08-17 20:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天是七夕情人節，7對高齡80、90歲的阿公為阿嬤披上婚紗，拍攝婚紗照，一甲子歷久彌新的愛情，擺POSE放閃，一點也不輸年輕人，親嘴、勾手、擁抱，重現青春熱情，非常浪漫，一圓1151歲的不老婚紗夢！

弘道老人基金會與婚紗攝影業為阿公阿嬤一圓婚紗夢，在七夕邀請他們到專業攝影棚，重現往日新婚情懷。其中，90歲的王文農、77歲鄭幼蘭夫妻，是芋仔蕃薯的結合，當年兩人一見鐘情，但是王爺爺是軍人，又年長10多歲，遭到鄭阿嬤家中反對，兩人為愛起家庭革命，最後靠著王爺爺的情書攻勢，以及對鄭阿嬤家中非常照顧，交往4年才結婚。

王爺爺與鄭阿嬤結褵55年，兒孫成群，當年結婚時是集團婚禮，只拍攝簡單的婚紗照。鄭阿嬤重披婚紗，非常感動，她說，婚後家裡經濟差，兩人胼手胝足養家，丈夫仍非常照顧娘家，現在丈夫年紀大失智，把握當下能重溫披婚紗拍照，「非常幸福」！王爺爺則突然說，「規規矩矩做人，快快樂樂做夫妻！」讓眾人笑開懷。

81歲王邦彥阿公及王施碧昭阿嬤結婚57年，當年農村民風保守，兩人瞞著家人自由戀愛結婚，但王阿嬤一直對婚禮沒穿過白紗感到遺憾，這次由孫女向基金會報名，前陣子王阿公生病住院，但為了幫愛妻圓夢，努力康復出院，王阿嬤拍婚紗照難掩緊張，就像初嫁新娘一樣羞澀可愛！

84歲的張啟明阿公與80歲的張林富阿嬤，兩人在訂婚前從未見過面，只靠書信來往，直到婚後才慢慢培養感情，張阿嬤20幾年前罹患子宮頸癌，阿公停下工作，不眠不休全心照顧，直到愛妻完全康復，被問起夫妻相處之道，他只說，「我放她在心裡，她也放我在心裡，互相關心才重要啦！」