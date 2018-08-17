黑心液蛋三不管 消基會呼籲：修法補食安破網

2018-08-17 20:06

〔記者鄭瑋奇、實習記者李宜陽／台北報導〕黑心蛋問題不斷爆發，去年底爆出全台的第二大蛋商萇記泰安、泰頂山公司黑心蛋事件，今年8月11日，食藥署及調檢單位再度查獲「元山蛋品有限公司」涉嫌將沾有雞糞、破殼及長蛆蛋品混製成液蛋，供應桃竹苗地區自助餐、烘焙糕餅店及新北市團膳業者共73家，嚴重影響食安問題。消基會今天說，去年3月就已建議政府主管機關，應就液蛋風險與安全把關提出管理對策，但各主管機關各持立場，讓食安問題難以解決。

消基會說，去年3月15日行政院食安會報上，就已提案建議政府主管機關，應就液蛋的風險與安全把關，提出管理對策，但食藥署僅將液蛋列為食安高風險業別，公告具工廠登記且資本額3000萬以上的蛋製品食品工廠，必須建立食品追溯追蹤管理制度，且需於「非追不可」網頁登錄；但面對供應市面需求大宗的中小型業者，卻毫無管理。

消基會說，雖已一再示警液蛋管理有缺失，恐有危害消費者健康之虞，但政府機關輕忽與流於形式心態，致使問題液蛋事件一再發生，令消費者憤怒不已、無法忍受。

食藥署、農委會、環保署今年8月14日召開討論會後，食藥署說，目前規定液蛋不能驗出沙門氏菌，發霉、長蟲的蛋，只能說違反「食品衛生安全管理法」規定，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

農委會則說，除了正常的蛋，還有因碰撞導致蛋殼破損且蛋液流出的「格外蛋」，及有裂縫的「裂殼蛋」，格外蛋在衛生上已經與外界接觸，不得使用作為蛋液，但裂殼蛋僅有外殼裂開，蛋膜沒有破，並無規範不可食用。

消基會指出，食藥署22項重點食品的追蹤追溯系統，目前只管制蛋製品，液蛋並無納管；食安法相關規定，對多次違規廠商，無立竿見影重罰、導正，才讓元山蛋品可連續違規17次，才被處罰6萬元；未將所有蛋品強制列進「台灣優良農產品」（CNS）系統，導致劣幣驅逐良幣，重視商譽廠商無法得到肯定，而泯滅人性的惡質廠商卻可以大發缺德財等，這些都是主管機關管理上的漏洞。

消基會呼籲，應盡快將液蛋管理正式修訂於「食品衛生安全管理法」、「畜牧法」和「農業事業廢棄物再利用管理辦法」等相關法規中，主管機關應儘速將液蛋納入農產品溯源標識系統，比照包裝食品標示相關規定，全面要求業者於液蛋產品容器包裝清楚標示相關資訊。同時即刻公布擁有台灣優良農產品（CAS）認證「殺菌液蛋」產品公司，讓所有加工、團膳業者可以依循訂貨購買。另外，食藥署也應儘速訂定「殺菌液蛋」和「非殺菌液蛋」衛生標準，成為所有液蛋製造商的作業SOP，以維持消費者食用衛生與安全。