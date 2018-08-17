亞洲、台灣40「魔法少女」 齊聚「充電」推性別平權

「2018亞洲魔法少女電力營」開幕 ，來自亞洲20名女孩與台灣20名女孩藉著營隊活動彼此交流，推動性別平權，帶回自己的國家，影響更多人。（記者蘇金鳳攝）

2018-08-17 20:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府國際NGO中心與勵馨基金會共同主辦4天3夜的「2018亞洲魔法少女電力營」，今天舉行開幕活動 ，由來自亞洲20名女孩與台灣20名女孩，要藉著營隊活動彼此交流，推動性別平權，並帶回自己的國家，影響更多人重視性別平權。

台中市長林佳龍、教育局長彭富源、社會局長呂建德、消防局長蕭煥章、國際事務委員會執行長董思齊、外交部中部辦事處長宋子正、行政院性別平等處副處長鄧華玉、文化部綜合規劃司副司長魏秋宜、勵馨基金會執行長紀惠容、「世界NGO日」創辦人Marcis Liors Skadmanis、立法委員何欣純、陳曼麗、中華民國海軍少尉胡家琳等人均出席共襄盛舉，鼓勵女孩活出精彩人生。

開幕活動由尼泊爾女孩碧芭娜．莎瑪（Bipana Sharma）、馬來西亞女孩李淑怡、勵馨Formosa女兒獎台灣女孩林苡萱、方思穎等人代表迎女兒旗進場，共同倡議「女孩宣言」。

營隊邀請來自蒙古、日本、香港、越南、馬來西亞、尼泊爾、印尼、吉爾吉斯、塔吉克等國家地區20名女孩，其中包括2015年亞洲女孩人權獎得主尼泊爾碧芭娜．莎瑪。台灣女孩則有畢業於美國海軍少尉的胡家琳等20人。

林佳龍說，要打造台中成為善待女孩最宜居城市，就任台中市長後，更積極打造「台中女兒館」，成為全台灣第一座專屬女孩的場所，目的是讓女性除了學校，有一個專屬空間可以培養專業興趣、展現才華。

林佳龍說，台中在霧峰光復新村推動「國際非政府組織（INGO）中心」，很開心這次營隊活動與勵馨基金會合作，選在光復新村舉辦，這是很合宜地點，除了希望促進更多國際交流在台中，也期盼藉活動鼓勵女孩發掘自我。

勵馨基金會執行長紀惠容說，「女孩日」精神是「投資女孩就是國家最聰明的投資」，活動目標是empower girl（培力女孩），期盼透過交流，將學到的女孩能量帶回國家，影響更多人重視性別平權。

畢業於美國海軍官校的胡家琳說，她秉持著「身為女生跟別人並沒有不一樣」的精神在挑戰中堅持下來，當看到美式足球員的男同學趴在地上做伏地挺身，看起來真的很累，不過別人能堅持的、自己就能堅持！

相關影音