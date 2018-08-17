超浪漫！鹿港人七夕拜拜 用這裝織女眼淚

鹿港的七夕拜拜，一定要準備「糖粿」，就是把湯圓壓個凹痕，用來裝織女的眼淚。（記者劉曉欣攝）

2018-08-17 19:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港人過七夕，不只是準備油飯與麻油雞來拜拜，還要在湯圓壓個凹痕做成「糖粿」，這是為特地為織女準備的「碗」，要用來裝織女的眼淚；還有準備芋頭，祈求子孫找到好「頭路」，以及準備豬腸與豬睪丸，祈求能夠能夠添男丁！

鹿港文史工作者鄭武郎表示，七夕傳說很浪漫，就是織女、牛郎一年一度相見的日子，近年來也被稱為情人節，七夕拜拜主要是拜「七娘媽」，也稱「夫人媽」，這是婦女與小孩的守護神，所以，拜拜的東西都是在祈求子孫、小孩與婦女的平安。

鄭武郎指出，七夕拜拜要準備油飯與麻油雞，因為傳統新生兒滿月就要分送油飯給親朋好友，產婦坐月子就會吃雞酒來補補身子，這都是向七娘媽來祈求母子平安。

除了油飯、麻油雞酒以外，鄭武郎表示，七夕拜拜也會用圓仔花、胭脂水粉，圓仔花代表多子多孫，胭脂水粉就是要讓七娘媽打扮漂漂亮亮的。

鄭武郎指出，鹿港傳統的七夕拜拜，也會準備芋頭、豬腸與豬睪丸，因為有俗諺，「吃芋，可以找到好頭路」，這是祈求子孫能夠工作順利；而豬腸與豬睪丸則是祈求能夠添男丁，多子多孫。

鹿港許多民宅都還遵循傳統來拜「七娘媽」，都會專程訂製細竹篾紙糊的「七娘媽亭」，以前拜完之後，就要燒到剩下細竹篾的七娘媽亭丟到傳統平房的屋頂，但現在因為都住透天厝或是公寓大樓，就會直接燒向天際了。