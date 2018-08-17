桃機3-7月準點率下滑 今辦論壇找問題

2018-08-17 22:44

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園機場今年3月1日起，調整準點率認定標準，今年3-7月準點率約較去年同期下跌10%。桃園機場公司今日舉辦的「提升機場效率論壇」中，航空情報資訊機構（OAG）亞太區業務總裁Mr. Mayur Patel表示，提升準點率沒有單一的方法，需機場、航空公司、民航管理單位、甚至地勤公司等團隊合作才行，建議機場公司可分析準點率最好與最差的航班，如果準點率在80%以下，就必須要注意是哪個環節出問題。

經過OAG分析，長程航班準點率通常較好，因為有機會在飛航過程中彌補回來；而短程航班因為航機利用率較高，一天需可能執行4個來回班次，一旦任何一個作業環節出錯，就會增加後面航班延誤風險。Patel表示，假設從台北出發至曼谷、東京、仁川、甚至是香港的航班，出發時準點，但在空中受到流量管制，導致回程延誤，這樣就會影響桃園機場入境航班的準點率。

針對出境航班，桃機公司原以關艙門為基準，超過表訂時間30分鐘才視為延誤；今年3月1日起與國際接軌，改以較嚴格的航班後推時間為基準，逾表定時間15分鐘以上視為延誤。調整後各月準點率約較去年同期下降10%，相差最大的是3月份，去年準點率94.5%，今年則只有83.3%。

若與世界各機場做比較，桃機準點率排名約在360名至785名。若已離場架次數量相近機場做比較，今年7月桃園機場離場共9891架次，準點率為73.3%；較離場架次的日本東京成田機場74%、美國聖地牙哥機場74%、美國波特蘭機場85.7%還差。影響航機準點率的因素非常複雜，除了流管因素之外，還會受天候因素、時間帶安排、甚至旅客因素影響；以阿聯酋航空為例，它嚴格實施起飛時間前20分鐘關閉艙門策略，才能造就它近5年在桃園機場高達98.2%準點率。

桃機公司表示，目前桃園機場航廈容量飽和，跑道、停機坪容量有限的狀況下，只能以支援移民署、航警局非公權力的部分，像是移民署自動通關系統egate建置等，提升機場運作效率。航空公司方面，桃機公司前1天就會預先排出隔天航機使用的停機坪，以利提升作業效率。