助離島居民中秋返鄉順暢 立委召集相關單位協調

澎湖天空自復興航空退出後，運量就出現吃緊情形。（記者劉禹慶攝）

2018-08-17 22:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年中秋3天連續假期，預期將有大批返鄉團圓或旅遊人潮，但卻傳出航空業可能聯合罷工，導致交通航線大亂；立委楊曜未雨綢繆，今日聯合其他2位離島立委，邀集立榮航空董事長林志忠、交通部、國防部及民航局等單位協調。

面對機師職業工會可能在中秋節發起罷工，將使離島居民返鄉之路難上加難，離島澎湖立委楊曜、金門立委楊鎮浯、馬祖立委陳雪生3位立委，與立榮航空林志忠董事長商談，希望妥善處理罷工事件，尤其國內航空在復興航空退出後，僅剩下3家航空公司，運能已相當吃緊。

由於離島居民年節返鄉本就一票難求，面對可能的罷工事件，楊曜今日也邀請交通部、國防部、民航局等單位討論，要求提早研議各項替代運能，除了儘快統計可運作的航空運能外，船舶運輸也將積極投入準備；此外也請求國防部增加軍機投入離島輸運的量能，務必協助離島居民返鄉之路順暢。

針對今年中秋節為9月24日週一，與原先週休二日假期串聯成3天連續假期，與去年單獨1天不同，雖然目前澎湖對外各航線仍有座位，僅台北航線較為吃緊，但考量時間愈近，民眾返鄉或遊客出遊機率愈高，澎湖縣政府旅遊處協調9月初開加班機，並協調民航局提出各項因應方案，不要因可能發生的罷工影響交通調度。