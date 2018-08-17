台糖活化土地 將於高雄機場旁建倉儲區

小港倉儲轉運專區開發論壇吸引上百人參與。（記者黃旭磊翻攝）

2018-08-17 18:47

［記者黃旭磊／高雄報導］台糖將於高雄國際機場北側新建小港倉儲轉運專區，邀產、官、學及業界百人討論發展前景。

「台糖與民間合作開發產業園區－小港倉儲轉運專區開發論壇」今（17）日在台糖高雄物流園區舉辦，高雄市府經濟發展局副局長高鎮遠、城都顧問公司總經理徐弘宇、台灣全球商貿運籌發展協會理事長蘇隆德、台南應用科技大學管理學院院長熊正一、高雄餐旅大學教授陳福川、建築師張曉昱等人士參與，討論建於機場北側專區佔地48公頃，與民間開發商合作方向。

徐弘宇以「小港倉儲轉運專區整體開發規劃」為題，建議以國內外案例結合在地及航空產業需求，創造獨特服務。蘇隆德以「小港倉儲轉運專區之發展與定位」為題，認為可連結亞洲國家商貿運籌基地，成為高、屏都市「智慧城市」運籌基地。

台糖表示，專區處雙港、國道與捷運等交通樞紐，配合政府推動產業創新、新南向政策與亞洲新灣區計畫，活化土地契機，將邀請產官學先進探討並定位開發模式，以吸引國內外廠商投資。

台糖副總經理洪火文說，藉由論壇交流廣納建言，作為專區開發參考依據，也期望高雄市府將意見納入政策規劃參考。

台糖於扁、馬政府時代陸續活化土地，2013年曾釋出高雄第一科技大學、台南高鐵站周遭土地，而高雄港區土地開發公司搭配亞洲新灣區，去年成立凸顯土地再利用趨勢。