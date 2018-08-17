銀白色1元硬幣？ 民眾不敢用怕被法辦

詹先生的銀白色1元硬幣。（記者楊政郡攝）

2018-08-17 18:47

［記者楊政郡／台中報導］地上看到1元硬幣可能有人還不願意彎腰去撿！台中市詹姓男子無意間取得一枚銀白色的1元硬幣，拿到台灣銀行不願為他鑑定真偽，他也不敢拿出來使用，怕被當使用偽造貨幣法辦論處，他認為這種「變造貨幣」、「變體貨幣」是不是應該由中央印製廠來收回，彌補民眾的損失。

據了解，1981年以後中央印製廠發行的新台幣1元硬幣是銅鎳合金，銅是黃色、鎳是紅色，合金後就成現在偏暗紅的顏色，可是詹先生這枚銀白硬幣，仔細觀察可以看到「內色」還有暗紅的原色，而表面是一層銀白，有化學老師指出，應該是鍍了一層鋅，而流通使用多年後，表面的鋅慢慢淡化了或掉了，就成為這模樣。

詹先生說他發現後拿到台灣銀行，行員說他們沒有負責鑑定。他不知道這是「偽幣」、還是「變體貨幣」，如果是當初中央印製廠出來就印錯了，就成為有收藏價值的「變體貨幣」，如果是有心人偽造的貨幣，那他就損失了，不過他自己分析，有聽說偽造50元硬幣，還未聽說偽造1元硬幣，成本應該不划算吧！

一位國中化學老師說，其實將水、氫氧化鈉、鋅粉之水溶液加熱至沸騰，放進1元硬幣，它就會進行氧化還原，硬幣表面鍍上一層鋅，就會變成銀白色的1元硬幣。

據悉，有許多電鍍廠工人，工作時不小心讓硬幣掉進電鍍槽內，等到清理電鍍槽時才取出，就發現這種電鍍後硬幣的異樣。