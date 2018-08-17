衝全國第一 新北市YouBike 500站成就達成！

2018-08-17 17:17

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市YouBike500站成就達成！新北市長朱立倫今天與微笑單車董事長劉金標參加「新北YouBike 500讚」啟用典禮，宣示打造健康低碳、永續交通的決心，

新北市也堅持提供前30分鐘免費騎乘補助，鼓勵民眾使用綠色運具，並將持續擴大建置範圍，邁向600站。

朱立倫說，YouBike除了作為大眾運輸最後一哩接駁服務外，現在更融入到生活日常，無論是學生上下學、媽媽菜市場買菜、阿公出門運動或是全家假日出遊，成為大多數市民生活中不可或缺的一部分，而許多社區、學校及商場願意無償租借土地給市府規劃設站，讓YouBike可以服務到更多市民，也加速整體建置速度。

今天也出席啟用典禮的新北市議員蔡淑君說，500個YouBike站點，林口就佔了24站，為新北市密度最高的區域之一，市府體恤市民前30分鐘免費，大大的提高民眾騎乘的意願，也實質達到綠色運具的最大功效。

新北市交通局表示，YouBike每日已有近9萬人次使用，累計使用人次將近7千萬，民眾整體服務滿意度達9成6，據調查，約57%的民眾做為通勤使用，73%旅次前後會轉乘捷運、火車或公車，顯示YouBike的確扮演著第一哩及最後一哩轉乘接駁的重要角色，也移轉了部分私人運具使用者，累積已減少6600噸二氧化碳排放，相當於55萬棵樹的年吸收量。

為了慶祝500站達成，即日起至31日止，只要在臉書大頭貼照加上「新北500讚」特效框，至「我的新北市」粉絲團活動貼文按讚並留言「#全國第一新北500站YouBike!」，並tag一位好友，就有機會獲得iPhone 8等豐富好禮。