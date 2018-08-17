連皮都可吃的香瓜！ 嘉義農民種「翠妞」熱銷

新品種香瓜「翠妞」。（記者林宜樟攝）

2018-08-17 16:41

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣推動精緻農業，水上鄉農會今年推出香瓜新品種「翠妞」，邀請農民分批種植，最近正是採收季節；農會總幹事林滄賢說，翠妞外觀青翠漂亮，甜度高，帶有哈密瓜風味，一天產量僅約500顆，批發價每公斤達250元至300多元。

林滄賢說，農會與農友公司合作，引進新品種「翠妞」種植，此品種外皮青綠，特色是皮薄多汁，可像傳統香瓜「嘉玉」一樣削皮吃，也可以連皮一同吃，咬下去會有「啪」的一聲，各有風味；農會與呂憲周、沈朝富、呂建誌、呂世能、沈俊宏、呂同明6位農友合作種植，從6月中至7月中試種5到6分地，採收後成果佳，甜度高且少裂果，在批發市場上價格是一般香瓜近2倍，明年將會增加種植面積，但也會控制產量，避免產量過多影響價格。

試種「翠妞」的農友豐碩果園負責人沈朝富曾獲選為農委會產銷履歷達人，他說，翠妞種植方式和一般香瓜相似，種下後約2個月收成，一株採收一顆，優點是少裂果，甜度佳，在15至18度左右，因果皮顏色是青綠色，有些客戶以為還沒熟，其實購買後放1到2天後就可食用。

立委蔡易餘與水上鄉長劉敬祥、縣議員參選人黃榮俊等今天到豐碩果園試吃翠妞，稱讚果肉多汁軟Q，讚不絕口；蔡易餘說，農委會補助設置溫室，近年來不少農民開始從事精緻農業，但品項大多是夏季為香瓜，冬季為小番茄，擔心市場未來飽和，因此農會提早因應，引進不同品項種植，可分散風險。