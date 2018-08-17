企業家說台灣太髒 環團：污染大戶最應負責

2018-08-17 17:22

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣環境保護聯盟等數個環保團體今天召開記者會，抨擊工總白皮書以及工總理事長說「台灣太髒了，要發展觀光產業還太早。」等言論。台灣環境保護聯盟會長劉志堅說，台灣的污染排放，豈不是這些工業污染大戶最應該負起責任？他也引用台大風險社會及政策研究中心對台灣企業排碳研究指出，台灣前三名排碳戶就是台塑石化、中鋼、台化。

台灣環境保護聯盟會長劉志堅、媽媽監督核電廠聯盟理事長徐光蓉、台灣再生能源推動聯盟副理事長蔡志宏、環境法律人協會秘書長林子琳、綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰上午在立法院舉行「是誰弄髒台灣？反擊王文淵主導的工總白皮書」記者會。

劉志堅說，工總是工業界的代言人，目前由台塑集團總裁王文淵擔任工總理事長，工總7月底提出「2018全國工業總會白皮書－對政府政策的建言」，工總近日反對調整電價、把核電作為供電選項之一、工業大戶不應強制節電等說法，讓他不以為然。

劉志堅認為，大企業應該負起更大的企業社會責任，應有急速減碳的責任；工總白皮書中也有些謬誤，能源電力不是無限供應且廉價的，核電是過時、昂貴的，且核廢料沒有解決辦法，台灣並無發展核電的條件。

媽媽監督核電廠聯盟理事長徐光蓉說，西元1998年台灣首次全國能源會議，結論是要產業結構調整，20年來工業耗能卻不減反增，藍綠兩黨沒認真看待能源與產業政策。

徐光蓉表示，台灣耗能是全球第23名，在1998年舉辦全國能源會議，當時結論說產業結構要調整，至今卻完全沒有調整，工業耗能不減反增；歷屆政府只關心自己前途、政黨利益，隨企業起舞，從沒考慮到台灣的未來。

蔡志宏說，台灣平均每人用電量，比歐盟各國、日本、德國等還高，台灣充斥著耗能的產業，工業用電相對較高，就是因為水、電費太低，建議政府徵收能源稅、提高空汙稅，鼓勵節能減碳並加強空汙防制，並以節能終止核電，以綠能減煤減碳降空汙。

綠色公民行動聯盟副祕書長洪申翰表示，王文淵說「台灣太髒，要發展觀光太早」這種幹話，是因為台灣早期發展以工業、製造業為中心，但這些企業的生產成本是由台灣整個社會在承擔，看工總的白皮書就知道，這些既得利益者就是不願意轉型，而是想固守原本的利潤來源，看到台灣觀光業要起來的時候，還要踹一腳。