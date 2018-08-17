宜科設13年乏人問津 議員批蚊子園區

宜蘭縣議會今天組團到宜蘭科學園區考察，議員認為，宜科籌設至今已13年，卻乏人問津，淪為蚊子園區，希望有關單位能積極研議改善作為。（記者林敬倫攝）

2018-08-17 16:50

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣議會今天組團到宜蘭科學園區考察，議員認為，宜科籌設至今已13年，卻乏人問津，淪為蚊子園區，希望有關單位積極研議改善作為；新竹科學工業園區管理局回應，8月底在污染總量不變的情況下，有機會開放園區產業類別與量產，二期標準廠房也在籌設，預計2021年完成，相信這些新作為，能帶動宜科發展。

宜蘭科學園區由新竹科學園區管理局管轄，2005年開始籌設，占地70.8公頃，建廠用地34.82公頃，現已出租約2公頃，出租率僅6％，是竹科管轄園區中最低的，目前已核准16家廠商進駐，8家正式營運。至於一期標準廠房的可租用面積約2000坪，提供25至200坪4種規格出租，合計28個單元，現已出租29個單元，出租率達68％。

投資廠商需要自付土地租金與建設大樓經費，加上園區環評規定，要求不得從事量產行為，進駐廠商類別也僅能是通訊知識、數位內容及研發相關產業，多數廠商認為建設成本過高，興趣缺缺。

宜蘭縣議員黃定和、陳鴻禧、陳漢鍾、林岳賢及林錫明今天偕同縣府與竹科理局官員，一同視察標準產房。林錫明說，園區籌設至今仍空空蕩蕩，嚴重影響地方發展，更對不起當初同意徵收的地主，縣府與竹科管理局應該更積極招商；林岳賢說，科學園區投入這麼多資源，卻淪為蚊子園區，竹科管理局應該思考，是否開放高科技以外的產業進駐。

「高科技園區的定位不會改變！」竹科管理局副局長許增如說，為了活化園區，管理局已規劃環評變更，在總污染量不變的情況下，讓園區多開放生物科技、精密機械、通訊、光電元件材料系統及綠能5種產業類別，允諾可從事量產，變更建議方案已送科技部，最快8月底就可審查通過，屆時相信能大幅提高廠商進駐意願，土地出租率可望提升到10％。

許增如也說，多數場廠商認為自建廠成本過高，管理局也規劃斥資3億元，進行二期標準廠房的興建，基地面積約0.5公頃，與一期標準廠房一樣是5層樓建築，進駐單元預估有28個以上，工程已進入設計階段，明年底就能完成發包，預估於2021年完工落成，吸引投資。