Hello Kitty攜手閨蜜雙子星Kikilala 萌翻桃機

昇恆昌公司與日本三麗鷗公司合作推出「Hello Kitty與閨蜜一同現身桃機」活動，Hello Kitty及雙子星Kikilala今天下午現身桃園機場與旅客相見歡。（記者朱沛雄攝）

2018-08-17 16:53

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕卡哇伊！Hello Kitty攜手雙子星Kikilala萌翻桃機！昇恆昌公司與日本三麗鷗公司合作推出「Hello Kitty與閨蜜一同現身桃機」活動，並於今天下午安排Hello Kitty及雙子星Kikilala現身桃園機場與旅客相見歡，讓不少出國的大、小朋友紛紛停下腳步，搶拍這3個超可愛的卡通明星。

昇恆昌免稅店今年暑假與三麗鷗公司共同舉辦「Hello Kitty與閨蜜一同現身桃機」活動，今天下午在桃園機場熱鬧登場。活動中邀請人氣明星Hello Kitty及雙子星Kikilala到場，與旅客們大玩閨蜜挑戰賽，獲勝的旅客還獲得精美限量奬品，活動現場吸引大批旅客駐足圍觀，爭相拍照留念。

昇恆昌公司表示，昇恆昌從2007年與三麗鷗攜手打造獨步全球的Hello Kitty候機室，結合商品專賣店，不僅是桃園機場最受歡迎的拍照熱點，也多次登上國際媒體版面。即日起到8月31日，只要閨蜜一起佩戴蝴蝶結飾品，在桃園機場C3候機室拍照區打卡上傳社群網站，即可憑畫面獲取限量贈品，另外分享貼文，也可以獲得日本三麗鷗樂園門票。

昇恆昌公司副總經理潘翠宜表示，昇恆昌免稅商店在一年四季中，都會發揮創意在機場內舉辦各項活動，希望帶給旅客不一樣的機場體驗。今年暑假與日本三麗鷗公司合作推出「Hello Kitty與閨蜜一同現身桃機」活動，為了製造歡樂氣氛，除了閨蜜旅客挑戰活動，還特別在活動中設置歡唱KTV包廂，希望讓暑假一起出遊的親子或閨蜜死黨們，都能夠留下美好的回憶。

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