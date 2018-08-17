結合日月潭風光 觀光局號召民眾當「部落客」體驗原民文化

2018-08-17 15:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣原住民族極富文化深度，已成為國內外觀光客感興趣的行程，今年台灣部落嘉年華將於9月7日至9日，在日月潭國家風景區展開，民眾不僅能欣賞部落歌舞及工藝，大啖原民美食，還結合日月潭花火音樂嘉年華的煙火秀，交通部觀光局邀請民眾一起當個「部落客」。

今年度部落觀光嘉年華以「攜手、融合」概念為出發，觀光局表示，透過尊重彼此不一樣的文化，將全台灣的原民文化結合在一起，共同傳承部落精神，並以勇士精神意象，呈現部落間相互扶持與珍惜的和諧氛圍。今天活動記者會還邀請南投潭南國小小朋友帶來布農歌謠表演，以俐落的舞步及嘹亮的歌聲揭開活動序幕。

交通部政務次長張政源表示，歡迎大家一起來當「部落客」！原住民文化是台灣非常獨特文化資產，一直以來在各原住民族群及各部會努力下，讓原住民文化完整保存、永續發展，包括美食、工藝、祭典、辦手禮都有所發展，甚至包裝成觀光產品，讓台灣部落觀光不管在國內還是國外觀光客眼中，都成為時尚潮流。

此次活動觀光局結合6處國家風景區管理處以及原民會、文化部、勞動部、內政部、林務局等相關單位共同參展，規畫包含「嚐原味」－品嚐原住民特色美食、「原藝趣」－體驗部落工藝與手作DIY、「勇士聚」－原民勇士體驗、「瘋集章」－蒐集原民戳章換贈品、「原廚秀」－原民料理主廚秀、「剪紙藝」－大師的秒剪留影體驗、「遞溫度」－原民風情郵筒明信片、「職人秀」－匠師工藝與文化傳承、「玩拍貼」及「找朋友」週邊小活動等10大項目及原住民精彩主題表演。