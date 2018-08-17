午後對流旺盛 全台15縣市大雨特報

2018-08-17 15:16
氣象局針對15縣市發布大雨特報。（圖片擷取自「中央氣象局」）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今日下午2點55分，針對15縣市發布大雨特報，請民眾出門在外多加留意天候狀況。
大雨警戒地區為：新北市、台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、新竹縣、花蓮縣、南投縣、嘉義縣、台東縣、屏東縣。
氣象局表示，因午後對流雲系發展旺盛，今日易有短時強降雨發生，各地山區及大台北地區有機率發生局部大雨，需注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。
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氣象局針對15縣市發布大雨特報。（圖片擷取自「中央氣象局」）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今日下午2點55分，針對15縣市發布大雨特報，請民眾出門在外多加留意天候狀況。
大雨警戒地區為：新北市、台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、新竹縣、花蓮縣、南投縣、嘉義縣、台東縣、屏東縣。
氣象局表示，因午後對流雲系發展旺盛，今日易有短時強降雨發生，各地山區及大台北地區有機率發生局部大雨，需注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。