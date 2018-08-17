砸車、灑冥紙、唱哭調 老汽機貨車司機表憤怒

自救會用怪手砸車表達忿怒不滿。（記者洪瑞琴攝）

2018-08-17 15:32

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南市老汽機貨車自救會」 今天串連各地逾3百輛大卡車貨車集結台南市府南島路，抗議政府漠視基層百姓生計，9月要實施空氣品質維護區，且強制10年換車却拿不出有效配套措施，抗議現場灑冥紙，並請出「孝女」唱哭調，還有出動怪手砸大卡車，強烈表達不滿。

自救會嚴正抗議台南市政府公布大量空氣品質維護區，讓許多工作場所成為禁區，禁止一、二期老車進入，把整個大台南變成一區一區禁區。

自救會並控訴政府以一紙法令，加嚴管制排放，各地方路口被以目測排放，無理攔檢，檢查過程是以汽車停止狀態，油門踩到底，讓引擎長時間高轉速運轉，檢測排煙。這樣的方式根本不合乎機械原理，違反使用方式，經常造成汽車引擎損害，甚至引擎縮缸，無處索賠。

自救會說，強制汰換老車，不僅危害他們的生計，也將因此製造出大量報廢車輛，大量零件被丟棄，如果不肖業者又用偷倒、偷埋的方式，大量廢棄物、包括廢五金，廢輪胎，廢油、水箱精廢水等，又要造成對土地的二度汙染。

南市環保局長林健三代表接受陳情。他強調，老車符合排放準，暢行無阻。坊間謠傳政府要強制淘汰10年以上老舊車輛一事，環保局強調老車不等於烏賊車，環保署對於空氣品質維護區之相關管制措施尚在草擬研議階段，更遑論有車輛禁止進入市區之規定，請民眾勿需過度反應及聽信網路不實謠言。

林健三說，9月不會實施空品區管制，未來空品維護區管制規定會以環保署統一作法及期程為主，環保署也會視空氣污染狀況分階段推動移動污染源管制，並依照法制程序辦理預告、公聽會等程序，聽取各方意見且有配套措施後才會實施，另政府亦提供大型柴油車汰舊補助及專案低率優惠、信用保證及減徵貨物稅等多項優惠措施。

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