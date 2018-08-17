公司不罰了！正義魔人揚言投訴...多名乘客暖心致電聲援司機

2018-08-17 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕大南客運的288區間車昨天發生一起爭執事件，一名老人因對一名女乘客在公車上吃東西不滿，大聲咆哮，即使向他解釋女乘客是因血糖太低不得已才吃，老人仍不諒解，司機力挺女乘客，直言要投訴自便，正義的其他同車乘客，擔心司機會被公司處罰，紛紛致電大南客運聲援，大南客運總公司也表示，不會處罰司機。

在場的網友將此事件PO上臉書「爆怨公社」、「黑色豪門企業」等社團，女乘客因為有低血糖，容易血糖過低產生暈眩、無力等症狀，昨天搭乘大南客運288區間車時，又發生這種狀況，不得以只好在公車上飲食，同車一名老人見狀氣憤咆哮，即使得知女乘客的苦衷仍咄咄逼人，司機出面力挺女乘客，老人氣得揚言投訴司機，司機不受脅迫，直言「我名子就掛在前面，要投訴就去」。

綜合媒體報導，在場的同車乘客擔心司機會因老人的投訴而遭懲罰，紛紛致電大南客運為司機平反，大南客運副總經理徐燈波表示，該名老人後來的確有打電話投訴，但同車也有多名乘客打電話到公司為司機說話，公司評估整體狀況，決定不對司機進行懲處。

低血糖通常難以預知，一旦出現症狀必須立刻進食，該名女乘客若沒有當下吃點東西，可能會當場昏倒，嚴重甚至可能導致腦死，對於低血糖患者來說，日常生活得外出工作、在外奔波，還要隨時控制血糖相當不容易，如果能多給他們一些關懷及方便，將能使社會更加美好。

相關影音