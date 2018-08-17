桃園中元商品抽驗 愛文芒果農藥超標12倍

市政府衛生局抽驗中元節商品，僅愛文芒果殘留超標。（圖由衛生局提供）

2018-08-17 14:43

［記者謝武雄／桃園報導］中元節將至，桃園市政府衛生局從6月中旬起至轄內製造工廠、大賣場、連鎖超市、南北雜貨行及傳統市場等地點抽驗應景食品，包含米品、魚漿類、肉類、豆類等加工製品及水果、糖果蜜餞等產品總計抽驗121件，只有1件當令的「愛文芒果」檢出農藥超標，衛生局已要求業者全面下架，其供應商合詮青菓行則是電話無人接聽。

應景商品檢驗項目包含防腐劑、二甲基黃、二乙基黃、漂白劑、殘留農藥、著色劑及甜味劑等不合格的愛文芒果是由自由聯盟超市南福店賣出，經追查係由中壢區合詮青菓行供應，驗出百利普芬0.12ppm，較容許量0.01ppm高出12倍，求業者全面下架，另合詮青菓行的愛文芒果貨源分別來台南市玉井區、楠西區，但其無法釐清出貨給自由聯盟超市南福店的愛文芒果到底來自哪裡，衛生局依法對其裁罰6萬元。

若擔心水果農藥殘留，衛生局也建議消費者，選購蔬果時宜應要求外觀完整、無昆蟲咬傷，去皮前可先以軟毛刷、流動自來水清洗，更要注意剔除果皮不要再去沾染到果肉，雙手也應隨時保持乾淨，以避免污染。

另外，民眾購買產品時要選擇有商譽的商家，並注意產品包裝是否完整，且拆封後要儘速食用完畢，或依產品包裝建議方式保存，拜拜時也要避免讓供品在陽光下曝曬過久，以免變質。