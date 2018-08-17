埔里愛村橋便道修復不到1個月又斷 鄉親好氣

埔里鎮愛村橋便道昨晚又遭沖毀，計有7根涵管沖走。（記者佟振國攝）

2018-08-17 15:13

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮愛村橋便道昨晚因降雨導致溪水暴漲將涵管沖失，便道路面部分下陷掏空，目前緊急封閉，嚴重影響愛蘭等4里居民通行便利，鄉親痛批涵管便道實在不堪一擊，上月初因雨沖毀，大家苦等20天才修復，沒想到相隔不到1個月又壞了，由於愛村橋重建得等到明年11月才能完工，居民通行安全與權益何在。

埔里鎮愛村橋是愛蘭、鐵山、南村、房里等4里居民通行重要橋樑，去年6月因連續豪大雨遭洪水毀損，其中1節橋面斷裂及橋台掏空，經地方爭取及前行政院長林全現勘裁示全橋拆除重建，現階段則以涵管便道通行。

但上月初西南氣流導致連日降雨，愛村橋便道的10根涵管其中9根被沖走，底部掏空，緊急封路，便道才修好不到1個月，昨晚7時許持續降雨約1小時，晚間10時許愛蘭里長陳文富即接獲通報便道涵管又被沖走，擔心不知情的民眾通行發生意外，漏夜封閉道路，一早務農、趕上班的民眾發現便道又不通，得繞行台14線中潭公路，抱怨連連。

鎮代潘英輝、里長陳文富上午至現場會勘，發現昨晚溪水已溢過便道，部分紐澤西護欄不見蹤影，下方也有7根涵管被沖走，2人均認為花800萬元做的涵管便道實在不堪一擊，建議縣府、公所能施設較堅固的鋼板橋供居民通行。

陳文富無奈指出，不論橋樑重建或是便道施工，地方均無法參與意見，現在便道不通，4里居民是最大受害者，尤其愛村橋重建工程預計最快明年11月完工，這種噩夢不知還要發生多少次。