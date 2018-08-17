挑戰世界盃搜救犬冠軍 「腿腿」要出國比賽了

「腿腿」即將出國比賽，市長林佳龍為牠戴上平安符。（記者許國楨翻攝）

2018-08-17 14:50

［記者許國楨／台中報導〕曾在年初花蓮震災支援救援任務，以靈敏嗅覺找到統帥飯店受困員工的台中市2隻搜救犬「鐵雄」、「腿腿」，其中「腿腿」預計9月18日出國參加國際搜救犬組織IRO主辦的「世界盃搜救犬冠軍賽」，市長林佳龍今早前往霧峰光復新村iNGO中心，為「腿腿」送上平安符與加菜金，稱讚牠是「台灣之光」。

消防局長蕭煥章表示，台中搜救犬隊成軍僅3年，第一批狗狗也只有4隻，但在扎實訓練下目前4隻都取得「國際搜救犬組織IRO」的高級瓦礫搜救犬認證，另全亞洲僅有9隻聯合國認證瓦礫堆任務搜救犬，台中市就有3隻（腿腿、鐵雄、Melody），是目前亞洲區通過最多犬隻單位。

而國際搜救犬組織每年都會舉辦國際搜救犬瓦礫堆認證、MRT搜救犬隊國際任務測驗、世界盃搜救犬冠軍賽等搜救犬能力認證與競賽，是搜救犬爭取榮譽的最高殿堂，腿腿與領犬員林祐諄則是以198高分（滿分200）通過測驗，獲得高級瓦礫堆搜救犬第一名，取得進入世界盃冠軍賽的門票，9月18日將前往斯洛維尼亞比賽。

林佳龍今日擔任「菜鳥領犬員」在蕭煥章陪同下，與4位領犬員實際體驗訓練狗狗，了解搜救犬平日的「上班」狀況，期間與搜救犬「鐵雄」合作無間，模擬各種訓練都順利完成，也準備了萬和宮平安符與加菜金給即將出國比賽的「腿腿」鼓勵，過程也透過臉書直播，吸引眾多網友收看。

林祐諄表示，狗狗搭飛機出國須與領犬員分離長達10多個小時，到國外後也需要適應時間，自己緊張之餘也擔心狗狗水土不服，感謝市長的平安符為腿腿祈求健康平安，盼這次出賽能順利平安、凱旋歸國。

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