美容金牌選手蔡竹信 苦練挑戰國際賽

蔡竹信（右）苦練挑戰第45屆國際技能競賽。（記者黃旭磊攝）

2018-08-17 14:37

［記者黃旭磊／高雄報導］勞動部全國技能競賽美容金牌選手，苦練挑戰國際技能競賽。

勞動部勞動力發展署第48屆全國技能競賽吸引全國788位好手，業界視為我國美容、美髮界難度最高競技場域，金、銀及銅牌由樹德家商美容科二年級蔡竹信、郭佩潔及黃旟嫺拿下，其中，蔡竹信為中低收入戶、新住民之子，蔡母從事美髮業，從小在美容美髮界成長造就吃苦耐勞個性，堅信努力才能出頭。

第45屆國際技能競賽明年（2019）8月將於俄羅斯喀山（Kazan）舉行，將於10月選出國手，蔡竹信為奪牌熱門，利用暑假苦練新娘彩妝、手足護理技巧，期待為國爭光。

蔡竹信在指甲彩繪、脫毛、臉部與身體按摩等項目表現優異，贏過技能賽12名選手。她說，不斷地創新、努力才能超越對手，而別人休息放鬆就是機會，靠練習逼自己進步，早出晚歸也不在意。

第45屆國際技能競賽將於2019年8月22日至27日舉行，我國在1993年曾舉辦第32屆國際技能競賽，當年拿下18面金牌，之後受阻礙連組織旗都不願來台，事隔25年，今年俄羅斯將組織會旗重新巡迴來台，表達對我方重視。