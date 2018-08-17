去福利社不用再帶現金！北市推校園使用悠遊卡即能消費

2018-08-17 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕為提倡「無現金支付」，16日北市府和OKmart宣布合作，在市府設置體驗區，讓民眾可了解多達16種無現金支付購物方式，現在更要在北市府及北市學校中施行用悠遊卡消費，去福利社不用再帶現金，此計畫最快將於9月開始實施。

綜合媒體報導，北市府和OKmart合作，在市政大樓1樓設置「無現金支付體驗區」，引進OK今年新發布的OKmini迷你便利店，以類似自動販賣機的方式消費，雖不能用現金支付，但支援電子票證、信用卡、行動支付、第三方支付等行動支付；體驗區內共設有4部販賣機，機台內部有許多零食」餅乾及紀念品等，只要憑無現金支付的購物方式即可購買。

台北市長柯文哲上任以來，極力推行無現金支付，更強調「鈔票很髒」，要在2年內在消滅北市的銅板跟鈔票。

OK mart總經理魏國志表示，超商面臨租金、人力、電費等成本提高的問題，但民眾對超商需求並未下降，因此決定結合超商原有強項加上物聯網和無現金支付系統，推出無現金支付販賣機，設置3天以來，平均每天實際消費約500人，預估5個月的體驗期間，可累計15萬人次體驗無現金支付。

北市府副秘書長陳志銘表示，市府秉持「由內而外，由公而私」的原則，無現金支付政策將由北市公家機關及學校帶頭推動。

陳志銘補充，預計最快9月政策就會上路，目前還在跟悠遊卡公司協商，未來將在學校福利社、消費合作社設置悠遊卡機，方便學生消費，並考慮推出市民卡3.0，結合悠遊卡現金支付功能，且持卡消費還可享優惠，以刺激民眾對「無現金」消費選擇。