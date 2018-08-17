魔豆小舖中秋月餅禮盒 即起預購

澎湖地方政要為魔豆小舖代言，推薦中秋聯名愛心月餅。（記者劉禹慶攝）

2018-08-17 14:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖首間身心障礙庇護工場-魔豆小舖，與澎湖福朋喜來登冠名合作，推出愛心公益中秋月餅，今日在澎湖身心障礙福利館舉行發表會，府會雙首長縣長陳光復、議長劉陳昭玲，也化身為糕餅大廚，為中秋月餅代言。

頂著澎湖首間五星級飯店的福朋喜來登，以企業回饋社會精神，技術支援魔豆小舖，並聯名推出愛心公益中秋月餅，同時出席的副董事長張翔閎賢伉儷，更是愛心不落人後，率先認購百盒9入中秋禮盒；現場應邀表演的明園幼稚園，也一口氣認購60盒，讓產品發表會首日就開出紅盤。

今日的發表會除了府會雙首長外，副議長陳雙全、議員呂黃春金、蘇陳綉色、馬公市長葉竹林、財團法人澎湖縣照顧服務協會理事長李豫花、執行長李國忠、縣長參選人鄭清發及社會處長蘇啟昌等人都到場共襄盛舉，並在福朋喜來登烘培主廚指導下，與小魔豆們共同製作中秋月餅，並試吃口感，大家都讚不絕口。

「菊島月璀璨、福朋魔豆獻中秋」-中秋聯名禮盒，包含黑糖地瓜燒、鳳凰酥、芋頭麻吉酥等口味，有3入、6入、9入、12入及15入等禮盒，預購享9折優惠，大宗訂購另有折扣優惠，預購期至9月14日，訂購專線：魔豆小舖庇護工場：（06）9276422、魔豆手作工房（06）9274992；根據了解今日出席府會首長都有訂購，由於時值選舉期間，採低調行善，數量不對外公布。