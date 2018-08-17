橋梁檢測六都第一 中市3連霸

交通部橋梁檢測評鑑，台中市連續3年蟬聯「六都類組」冠軍。（圖由台中市建設局提供）

2018-08-17 14:10

〔記者黃鐘山／台中報導〕交通部公布「106年度縣市政府橋梁維護管理作業評鑑」結果，台中市在橋梁檢測及維修均獲優良，其中橋梁檢測連3年獲「六都類組」冠軍。市府建設局長黃玉霖表示，會持續主動檢測、即時維修橋梁，並逐步改建偏鄉老舊橋梁，打造更優質的通行環境。

交通部運輸研究所自2004年起辦理「各縣市政府橋梁維護管理作業評鑑」，其中「六都類組」每年從檢測作業及維修作業，各擇1個分數最高的直轄市政府作為金路獎表揚對象；該獎項被譽為象徵公路、橋梁系統的最高殊榮，堪稱交通界的奧斯卡獎。

建設局指出，台中市目前管轄橋梁有2003座（含119座人行天橋），納入評鑑中的6公尺以上橋梁共1680座，不論管轄橋梁數或受評鑑數均排名全國第一。市府並以每2年檢測1次橋梁結構安全為原則，委託廠商辦理橋梁安全檢測工作。

重要或特殊橋梁檢測頻率則提升每年1次，並於重大事故或颱風、地震發生後，進行特別檢測及預防性補強；此外也進行日常巡查維護工作，派員定期清除橋梁伸縮縫及排水孔積土，確保設施能正常發揮功能，為市民通行安全把關。

黃玉霖指出，3年多來市府已陸續完成209座維修作業，為確保橋梁及用路人通行安全，除每年編列經費辦理維修及補強作業外，今年度更獲中央生活圈核列補助，特別針對和平區谷關大橋、清水區濱海橋及大雅區烏橋等地區老舊橋梁進行改建，更進一步融合當地自然景觀及文化，塑造特色景觀橋梁，希望藉此提高周邊經濟、觀光效益。

黃玉霖表示，未來市府會持續辦理橋梁檢測工作，透過年度檢測、例行巡查、災後檢視，篩選須維修橋梁及項目，逐案辦理修復或分年分期進行修建，逐步改善偏鄉地區老舊橋梁，全面提升台中市橋梁安全，提供市民安全、安心的通行環境。