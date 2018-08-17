叫我第一名！彰化蜂農勇奪全國龍眼蜂蜜冠軍

2018-08-17 13:46

〔記者湯世名／彰化報導〕叫我第一名！台灣養蜂協會「全國國產龍眼蜂蜜評鑑」日前揭曉，彰化市養蜂產銷班長梁東成與班員王木欽、鄭錫彬所產製的蜂蜜，擊敗各縣市高手，勇奪頭等獎，市長邱建富今天頒獎表揚時盛讚他們是「彰化之光」，並強調在地好的東西，公所一定極力相挺」，要讓彰化市的蜂蜜發光發熱！

今天的表揚及推廣活動，先以彰化市公所、逢甲大學與彰化市農會合作拍攝的「2017第八屆行銷影展第一名影片~濃情蜜意，愛家愛己」為開場，帶領大家從清晨的微光出發，來到山林間，伴著蟲鳴與蜂共舞，並結合不同行銷元素，透過陳列設計、音樂、視覺及舞蹈等，營造成班員的養蜂場域，讓與會貴賓彷彿置身於「蜂景如畫」的大自然中。

市長邱建富指出，連年獲獎的彰化市養蜂產銷班的班員們，都具有多年養蜂經驗，畜養技術純熟，所生產蜂蜜質量穩定，一直是市公所積極輔導的重點對象，除了每年補助養蜂產銷班提升生產設備及技術，更不遺餘力地將彰化市的蜂蜜推廣到各地。

市公所也邀請彰化市青年創業家打造「蜂蜜同樂會」，現場製作鬆餅、雞蛋糕等點心，佐上頭獎蜂蜜，再搭配蜂蜜檸檬汁，讓與會貴賓從內至外感受到美妙的蜂蜜的滋味環繞；同時，彰化市農會也在現場設置「濃情蜜意這裡買」推廣攤位，展售由彰化市養蜂產銷班生產的蜂蜜、蜂王乳及花粉。

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