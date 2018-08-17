遭監院糾正 台大發聲明推給制度和法規不周延

台大遭監察院糾正，今發書面聲明，表示將積極面對、務實檢討，卻完全不提管違規兼職一事，也拒重啟校長遴選，甚至仍強調台大行政單位依法行政，把責任推給制度與法規不周延。（資料照）

2018-08-17 13:27

〔記者林曉雲／台北報導〕監察院糾正台大長期不依法行政，管中閔教授違規兼職台灣大薪酬委員和審計委員，校長遴選未利益迴避致程序公正性被質疑。台大昨天由主秘出面說明，今再發書面聲明，雖表示將積極面對、務實檢討，卻完全不提管違規兼職一事，也拒重啟校長遴選，甚至仍強調台大行政單位依法行政，把責任推給制度與法規不周延。

監委高涌誠與張武修調查台大校長遴選爭議，認定台大校長當選人管中閔在獲台大核准兼職前即出席台灣大哥大相關會議，違反相關規定「情節明確」；而從管申請兼職與校長遴選作業的時序來看，台大人事室「同人同台電腦」知道管兼職，卻未資訊揭露，而教育部未對大學校長遴選制度通盤檢討，監院昨通過糾正教育部及台大。

監委高涌誠說明，管中閔不具行政職，不適用「公務人員服務法」，不是監院處理對象，監院只是把客觀事實公佈，如各界認為管有責任，應是台大教評會要處理，至於台大行政人員的疏失，也尊重台大。但對照台大今天的聲明，台大強調行政單位是依法行政、審慎辦理，顯然不認為有疏失。

台大的聲明全文如下：

對於昨日監察院之記者會所發聲明內容的指教，本校將積極面對、務實檢討。

各界對此次臺大校長遴選過程之疑問以及教師兼職之關切，本校已有多次發出聲明澄清與說明。本校行政單位一向秉持依法行政的態度，審慎辦理校長遴選業務，期使校長遴選委員會得以獨立運作順利選出新校長。然而制度與法規層面或有不周延之處以致產生爭議，校方當從善如流加以改進。以往歷次校長遴選完成後，均經由校務會議決議組成工作小組研修校長遴選要點。此次校長遴選所產生之有關資訊揭露與利益迴避的爭議，必將為未來改進與規範的重點。

至於教師兼職的部分，臺大身為國內高教龍頭，有責任肩負起改革目前普遍存在於各校之教師兼職問題，於法規與實務上完善其制度，以杜絕爭議。目前校方已經進行多次跨單位之檢討，將於近期提出修法改善。