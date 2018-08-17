高鐵5億旅客活動中獎名單公布 尋找二獎得主

2018-08-17 13:16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵公司「跨越五億，美好生活」贈獎活動所有得獎者資訊，包含拍照打卡大募集得獎名單，今日都已公布於活動網站，有上傳照片旅客可查詢是否中獎，得獎者可主動與高鐵公司聯絡。高鐵公司表示，目前仍有1位二獎，及3位加碼獎得主尚未取得聯繫，7月中旬有搭乘高鐵旅客，趕快拿起車票上活動網站，看看得獎者是不是自己。

今年高鐵活動有一位家住台北，平日在新竹科學園區工作的曲先生連中頭獎、二獎，曲先生表示，他經常利用高鐵往返台北、新竹兩地，平均每週搭乘高鐵3至4次；7月23日當天，他從新竹搭高鐵前往台中洽公，當日中午即返回新竹，沒想到意外連中雙彩，同時成為第5億及第4億9999萬9999人次旅客，獲得全年不限區間、無限搭乘的「高鐵自由座紀念年票」，及「高鐵假期雙人遊」獎項。

高鐵拍照打卡大募集活動，共有150位旅客可獲得標準車廂兌換券2張，得獎旅客須於8月31日23點59前，以電子郵件將個人資料寄至給高鐵，並於標題註明「尋找第五億個你得主」，或電洽高鐵公司客服專線。

台灣高鐵跨越五億，美好生活贈獎活動，除頭獎外，第5億人次的前2位及後2位旅客，可獲得二獎－不限路線「高鐵假期雙人遊」；另外，從第4億9千9百萬人次旅客開始，每第10萬人次旅客頒發「加碼獎」，共有10位旅客可獲得高鐵商務車廂免費乘車券4張，中獎票號及相關資訊均公布於台灣高鐵活動網站。