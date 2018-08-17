寧改名也要挺台灣！支持的電話湧入中和福朋喜來登

中和福朋喜來登酒店宣布與萬豪集團解約，支持電話不斷湧入。（記者翁聿煌攝）

2018-08-17 13:01

〔記者翁聿煌／新北報導〕「我們公司今年的尾牙要在你們這裡舉辦！」中和福朋喜來登酒店因為所屬萬豪集團屈服於中國壓力，會員訂房網站被冠名「中國台灣」，中和福朋喜來登決定更名解約，消息傳出後，許多支持電話湧入，紛紛表達肯定、為酒店讚聲，行銷業務部副總監程麗莉說，大家的關懷讓同仁都覺得很溫暖，會用心把服務做得更好。

營運18年的中和福朋喜來登酒店，因為原本合作的喜達屋酒店集團去年被併入萬豪酒店集團，因此被捲入萬豪的SPG會員訂房網站冠名「中國台灣」爭議，中和福朋喜來登酒店高層，認為此舉不符合企業已故創辦人的理念，寧可解約無法屈從，也做好酒店更名的打算，目前正積極進行後續的應變處理。

程麗莉說，酒店高層的決策獲得許多台灣民眾的支持，連日不斷打電話到酒店表達支持，甚至有企業主表達「今年尾牙要在你們這裡舉辦」，用行動支持酒店，讓同仁們備感溫暖，也有同仁接到中國民眾來電，質疑酒店是否為「台獨」，同仁婉轉表達，酒店對來自世界各國的賓客一視同仁、以禮相待，並不會刻意強調政治色彩。

程麗莉說，酒店雖然因事件受到牽連，但對賓客的服務品質未有任何影響，未來完成品牌調整後，會推出多項行銷活動和更優質的服務回饋消費者。