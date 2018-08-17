「蘿拉」不想被硬上！灰狼「沃夫」無法脫單

灰狼「蘿拉」（右）和「沃夫」，保育員根據種種跡象研判，這兩「狼」的關係僅止於「室友」，屬於典型的「郎有意、妹無情」狀態。（台北市立動物園提供）

2018-08-17 13:16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今天是七夕情人節（農曆7月7日），台北市立動物園溫帶動物區裡的灰狼「蘿拉」和「沃夫」，保育員據種種跡象研判，兩「狼」的關係僅止於「室友」，屬於典型的「郎有意、妹無情」狀態，看來「沃夫」想要一親芳澤，恐怕還得再加把勁了。

「蘿拉（雌）」和「沃夫（雄）」在2011年，從莫斯科動物園來到動物園，當時分別是3歲和2歲，都是已成年的個體。園方指出，灰狼是群居且有位階的物種，「沃夫」雖然給人兇猛的印象，由「蘿拉」總是優先取食的表徵，可以推測「蘿拉」的位階高於「沃夫」，牠們身上偶爾看到疑似打鬥造成的小傷口，幸好都不嚴重。

狼和部分古老的大型犬科動物一樣，每年都只有一次發情期，大約在冬末春初的時候，雌性灰狼發情時，會排出帶血的分泌物；雄性灰狼則藉由嗅聞分泌物，來判斷何時是雌性的發情高峰，進而採取行動。

園方表示，「蘿拉」這幾年很規律的在農曆年前後進入發情高峰，此時「沃夫」的睪丸尺寸看起來會比平常要大，走路時尾巴自信地舉起，毛髮也更加豎直蓬鬆，會盡情的展現他的雄性魅力。

當「沃夫」感受到「蘿拉」的生理準備好時，試圖由後方跨騎「蘿拉」，但是「蘿拉」從沒配合過，會用各種方式驅趕「沃夫」，甚至咬他的臉。某一年「沃夫」使出緊迫盯「狼」的招數，只要「蘿拉」稍微停下腳步，馬上靠近準備騎乘，偏偏「蘿拉」寧願走到最後步履蹣跚，也不願接受「沃夫」求歡。

園方表示，每年進入「蘿拉」發情期時，追求和拒絕的戲碼就會上演，保育員一旁看了也不忍，無奈強扭的瓜不甜，只能期盼「蘿拉」和「沃夫」會有情投意合的一天。