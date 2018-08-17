把全家當成自己家！轎車佔停車位多日 店家怒貼告示

便利商店業主不滿，在車上後擋風玻璃張貼告示。（記者張議晨攝）

2018-08-17 12:43

［記者張議晨／宜蘭報導］全家就是你家？有網友在《爆料公社》張貼照片，指宜蘭縣191甲縣道上的一家便利商店，有兩台轎車占用超商停車位超過4天，業者不滿，在兩輛車上張貼告示，強調已經拍照錄影存證，要車主到店內協調，否則將依侵占罪提告，有網友建議，「將兩台車上大鎖」、「用車輛堵住出入，以後就不敢了」。

這家便利商店在五結鄉開業7年，因地點位於高速公路高架橋下，往來車輛眾多，每到假日一位難求，雖業者在停車場張貼告示，指未消費者勿佔用車位，每2小時收費300元等。

但仍有兩部轎車疑因貪圖方便，在便利商店車位停好車後，隨即搭乘其他車輛離去，其中紅色車輛停逾5天、銀色轎車停逾4天。

業者依車主留下電話，打過去卻是空號，因停車位置屬私人土地，警方也僅能透過車牌連繫車主，無法拖吊，業者僅能在兩車上方張貼告示，請車主離場前，到店內協調，否則將依法提告。

業者無奈地說，他在當地開業7年，雖然曾多次碰過這類情況，但一次兩台車，且停車日期逾4天還是第一次；過去都未跟車主計較，不希望再添麻煩，但這種事情卻再次發生，「真的是忍無可忍」。

該篇貼文引起網友廣大討論，有網友轟車主「沒水準」、「把別人方便當隨便，也有人建議「四輪都上大鎖，繳費才能離開」；業者說，希望車主到場後，能到店內解釋什麼原因，也希望政府能修法，杜絕這類情事再發生。