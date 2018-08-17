罕見！半蹼鷸現蹤台南北門 鳥友不惜奔波320公里追尋

稀有的迷鳥半蹼鷸，上週出現在台南市北門區三寮灣鄰近濱海地區的農田。（黃永豐提供）

2018-08-17 12:28

〔記者楊金城／台南報導〕一隻稀有的迷鳥半蹼鷸，上週出現在台南市北門區三寮灣鄰近濱海地區的農田，停留至今，有台北的鳥友特地開車開了320公里遠來到三寮灣、住台南3天還是沒拍到牠，相當惋惜。

首先觀察記錄到北門這隻半蹼鷸的是台南市生態保育學會副總幹事、鳥會黑面琵鷺調查員黃永豐，8月12日他到三寮灣南側農田時，發現半蹼鷸停在他不遠處覓食，幸運拍到。他說，去年在三寮灣曾首次記錄到1隻半蹼鷸，今年再次發現1隻半蹼鷸，宜蘭也出現1隻半蹼鷸。

黃永豐說，半蹼鷸屬中大型鷸科水鳥，體長約33cm ，比常見的黑尾鷸、斑尾鷸略小，半蹼鷸疑從繁殖地西伯利亞過境中國到南亞印度時，偏離航線來到台灣，由於數量稀少，在「台灣野鳥圖鑑」上歸類為迷鳥，比最近在北門拍到的流蘇鷸還罕見。

南市生態保育學會說，北門三寮灣南側的80公頃農田，因土壤具鹽分，農民為在秋季種植紅蔥頭，蔥田最近需引進淡水淡化土壤，這時剛好福壽螺繁殖和水生昆蟲等豐富食源，因此吸引過境鷸科、鸻科水鳥停留覓食補充體力，在三寮灣記錄出現的水鳥計有上百種，黑面琵鷺曾計錄46隻，另有流蘇鷸、紅領辮足鷸、翻石鷸、鐵嘴鸻、蒙古鸻、雁鴨科等水鳥棲息。

這隻半蹼鷸在台灣屬於稀有罕見的迷鳥，因此吸引各地鳥友來朝聖拍鳥，黃永豐說，有位北部鳥友開車跑了300多公里，住台南3天了，還拍不到牠的行蹤。