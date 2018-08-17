桃機明年導入iBeacon系統 旅客不再怕迷路

桃機現正進行iBeacon系統建置，目前剛完成招標作業，預計明年中就可在第一、二航廈完成建置，提供旅客導航、導購、導覽、導資及導流服務。（資料照）

2018-08-17 13:31

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園機場旅客量不斷成長，在人員有限的情況下，如何兼顧服務品質與營運績效，最有效的方式就是導入科技智慧設施。桃園國際機場公司副總經理李建國表示，桃機現正進行iBeacon系統建置，目前剛完成招標作業，預計明年中就可在第一、二航廈完成建置，提供旅客導航、導購、導覽、導資及導流服務，透過科技應用，讓旅客到機場後，不用擔心看見龐大人流就有壓力，也不用擔心對機場不熟，在龐大空間中迷路。

根據國際機場協會（ACI）機場流量統計，2017年全球機場客運量成長6.6%、國際貨運量成長7.9%；桃園國際機場2017年服務的旅客人數，已經逼近4500萬人次、國際貨運量也超過225萬公噸，均創下歷史新高。桃機公司創新中心因應旅客多元需求，要提升旅客使用機場體驗，迎接全球標竿機場挑戰；並配合機場擴充成長，提升營運管理效能，將導入機場iBeacon系統。

根據國際航空電訊協會（SITA）統計，目前已有44%機場導入iBeacon系統，該系統主要是旅客下載APP並開啟藍芽後，就能利用機場室內導航服務，在多個航廈中避免迷路。桃機公司表示，明年中啟用初期，主要是提供旅客機場地圖導引、設施指引、航班資訊、登機提醒、店家優惠訊息等功能。對桃機公司來說，也可獲得旅客行走路線、冷熱區域、停留時間、消費情報等資訊，讓未來規劃機場空間、服務設施時，能更貼近旅客需求；就機場管理來說，該系統也可達到人員掌握、現場指揮調度等功能。