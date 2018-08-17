助偏鄉孩子就學 新北家扶推「烏來新三寶」中秋禮盒

2018-08-17 13:01

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北家扶中心於89年開始深耕烏來原鄉經濟扶助工作，於中秋節前夕推出「烏來新三寶」名物計畫，將部落高經濟價值農作物「刺蔥」、「段木香菇」、「馬告」研發特色產品做為中秋公益限定禮盒，每盒520元，徵求1千份520（我愛你）支持者，每盒捐出100元為偏鄉孩子助學，「烏來新三寶」中秋禮盒送禮、助人兩相宜，預訂時間至9月8日止。

「烏來新三寶」健康美味，有如綠寶石般的「刺蔥」為辛香料蔬菜之王，膳食纖維是地瓜葉的5倍、鐵質是紅鳳菜的4倍，像是黑珍珠的「馬告」，學名「山胡椒」，是原住民的天然香料瑰寶，也是絶佳綠保食材，如抗氧化；以及如琥珀的「段木香菇」，素有「山珍之王」稱號，生長於原木上，不同於一般香菇，充滿高營養價值的菌絲，富含8種人體必需胺基酸。

新北市家扶中心主任陳美君說，家扶中心長期在地服務，看見部落偏鄉在交通、環境等不利經濟等因素，人口逐漸外移，嚴重影響當地產業，近年更因著風災頻頻而阻絕就業機會，讓生活又再度陷入困境，家庭收入的不足，更加影響到當地兒少的就學及未來競爭力的機會。

陳美君說，新北家扶中心所扶助的偏鄉家庭，單親及隔代家庭約佔6成，半數以上從事臨時工，收入不穩，每戶平均照顧3名就學孩童，生活非常吃緊，希望藉由此次「烏來新三寶」，培力扶助的家庭種植高營養價值農作物，增加弱勢家庭收入，改善生活，穩定偏貧孩子就學機會，訂購專線：02-29172075。