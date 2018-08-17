貞子爬牆？老翁見牆壁大黑洞驚叫「有鬼！」 竟然是...

老翁平日老是覺得眼前黑影幢幢，某回在浴室跌倒，赫然看到牆上出現一個大黑洞，當場驚叫「有鬼呀！」示意圖，圖為去年南投縣「妖怪萬聖鬧溪頭」活動。（資料照）

2018-08-17 11:43

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆七月貞子爬牆？79歲老翁陳澤章平日老是覺得眼前黑影幢幢，某回在浴室跌倒，赫然看到牆上出現一個大黑洞，當場驚叫「有鬼呀！」嚇得他整整兩星期不敢出門，經兒女帶他就醫，確診為「濕性老年性黃斑部病變」，右眼視力僅剩0.3，所幸經眼球內抗新生血管因子藥物注射治療，並定期回診，控制良好，也不再疑神疑鬼，大幅提升生活品質。

陳澤章今天出席彰化基督教醫院舉辦的護眼衛教活動時指出，6年前開始，平日他切水果時會看到黑影、看樓梯出現扭曲變形、看電視報紙也部分霧濛濛，老是感覺眼前黑影幢幢，讓他毛毛的，某回農曆七月期間，他在浴室時不慎跌倒，突然看到牆壁上出現一個30公分的大黑洞，由於當時是「鬼月」，嚇得不敢出門，子女詢問才知原因，立即帶他向彰基求診，原來陳翁所見的大黑洞，不是「貞子」要爬出來，而是罹患「濕性老年性黃斑部病變」。

彰基眼科部暨視網膜科主任陳珊霓指出，黃斑部病變的典型症狀包含視力模糊、影像扭曲變形、視野中心出現黑點或空缺等，然而因初期症狀不明顯或只影響一隻眼睛，民眾不易察覺且容易誤認為老花眼，而錯失黃金治療時機。

陳珊霓表示，台灣老年性黃斑部病變盛行率為11.1%，根據世界衛生組織統計，在已開發國家，老年性黃斑部病變是造成老年人失明的第一大主因。在分類上又分為乾性和濕性兩種，乾性老年性黃斑部病變對視力影響較小；濕性老年性黃斑部病變則因脈絡膜新生血管結構脆弱，容易出血滲漏，導致黃斑部水腫、出血，病程惡化迅速並會造成視力嚴重衰退。

彰基眼科部視網膜科主治醫師莊智鈞指出，濕性老年性黃斑部病變的治療，以眼球內注射抗新生血管因子藥物為主，可使脈絡膜新生血管萎縮，從根本阻斷新生血管生長，協助患者盡量維持目前視力不惡化，甚至改善視力。

他說，老年性黃斑部病變的危險因子，包括有年齡、吸菸（二手菸）、心血管疾病、長時間強光照射。平日應加強眼睛保健，多攝取維生素；戶外活動配戴太陽眼鏡、使用3C產品將畫面調暗並避免關燈滑手機；適時眺望遠處放鬆眼肌。平時可透過阿姆斯勒方格表「睜一隻眼、閉一隻眼」自我檢查，若發現有視力模糊、影像扭曲變形、視野中心出現黑點或空缺等症狀，應盡速至視網膜專科就診，把握黃金就醫時間。

相關影音