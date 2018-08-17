凝望香港97後與雨傘世代 「高雄．香港獨立電影節」22日登場

2018-08-17 11:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市電影館與香港獨立電影機構「影意志」合作，邀請10位新一代香港導演來台對談，與台灣觀眾面對面分享創作想法，並帶來香港影像獨立運動的第一手觀察。

「高雄．香港獨立電影節」此次選映電影不僅有譁然一時，由2016年旺角事件而起、為理想與青春付出血淚的梁天琦紀錄電影《地厚天高》、同時注視2014年雨傘運動當下的《亂世備忘》與後雨傘餘韻的《風景》和《對倒》等7部長片與「香港獨立電影節短片輯」等片，共同討論香港的社會現狀與政治現實。

此次應邀來台的新一代香港導演，包含《地厚天高》林子穎、《亂世備忘》陳梓桓、〈媽媽的口供〉應亮、《那年春夏．之後》盧鎮業、《風景》許雅舒、《憂憂愁愁的走了》及《三條窄路》崔允信、〈無調人間〉陳巧真、徐智彥、〈團圓〉李偉盛、〈黑哥〉林森等。

高雄電影館表示，香港於1997年正式脫離殖民地英國回歸中國，也進入基本法所約束的「50年不變」原則，約定港人可以進行高度自治的生活。但隨著時間過去，「自治」一詞早已名存實亡，在中國步步掌控下，「謊言」也逐漸原形畢露，在影人北漂、中港合資的拍片趨勢下，千禧年過後的香港電影，發生巨大的斷裂與轉變。

電影創作者面對社會的不滿與失望，逐一反映在電影之中，現在，正是97後香港電影最富蓬勃創作力的時代。「高雄．香港獨立電影節」選映《地厚天高》、《對倒》、《亂世備忘》、《那年春夏‧之後》、《風景》、《憂憂愁愁的走了》、《三條窄路》、〈媽媽的口供〉、〈無調人間〉、〈團圓〉、〈黑哥〉，22起至31日在高雄電影館全台唯一登場。