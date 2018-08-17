網友驚豔！ 白衣正妹坐雙溪大王蓮登上外媒

《路透社》於IG分享一名女子乘坐在大王蓮上的照片，引起廣大迴響。（擷取自IG）

2018-08-17 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市雙溪公園舉辦大王蓮體驗活動，吸引民眾目光，也成為國外媒體的焦點。《路透社》於官方IG 分享一名女子乘坐在大王蓮上的照片，引起廣大迴響。

貼文中可見，一名身穿白色洋裝的女子，背對著鏡頭，乘坐在大王蓮上，相當有意境，《路透社》在貼文中提到，照片是在台北所舉辦的大王蓮體驗活動中拍攝，意外獲得各國網友回應，紛讚嘆「太驚豔了！」、「我也好想坐在上面試看看...」，更有台灣網友熱情說「歡迎來台灣」，這則貼文也在短短幾小時內，吸引1萬2千多位網友按讚。

除在IG上傳大王蓮體驗活動的照片外，《路透社》也在推特 上傳一段專訪影片，不少民眾在影片中表示「坐在上面很開心」，影片PO出不久後，吸引超過6萬人次瀏覽，許多網友也在下面留言「看起來好棒」。

大王蓮為生長在亞馬遜的植物，而台北雙溪公園是單一地點最壯觀的大王蓮景點，可承重至少90公斤，因此無論是成人或幼兒，都能體驗乘坐大王蓮玩水上漂的遊戲。

無論是成人或幼兒，都能體驗乘坐大王蓮玩水上漂的遊戲。（路透）