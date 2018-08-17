竹北海岸育樂中心秋日手作課程 邀親子同樂

竹北市海岸育樂中心夏日體驗活動廣受歡迎，市公所持續在9到10月份推出「秋日手作物語」，圖為小盆栽成果。（圖由竹北市公所提供）

2018-08-17 10:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所積極推動海岸育樂中心成為親子學習、體驗館，將在9到10月份推出「秋日手作物語」，課程融入客家風情、茶藝與咖啡、以及親子手作童玩等，邀請鄉親一起動手、發揮創意。

竹北市公所表示，街頭藝人折氣球、變魔術，總是吸引小朋友的目光；繼深受歡迎的夏日體驗活動之後，以「秋日手作物語」為主題的秋季活動，有適合親子的簡易造型氣球、立體像真紙飛機、紙牌魔術師、玻璃翻轉燈等課程，讓大小朋友有機會一起學習、同樂。

這次課程也安排多堂DIY，像是創意米食製作、紫蘇梅製作，還有品味人生的茶藝與咖啡教學；其中，紙飛機等部分熱門課程已額滿。

市公所表示，活動時間自9月1日起到10月27日，週六的上午或下午時段，依照每堂課程屬性，預計開放20～25名額供民眾免費報名參加（每人限報名1場），地點是新月沙灘前的海岸育樂中心（竹北市鳳岡路五段155巷51弄20號） 。

活動最新訊息可上「竹北市海岸育樂中心」臉書粉絲專頁查詢，報名電話：（03）551-5919#328文化觀光課。