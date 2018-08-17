台灣已躲過10個颱風！ 吳德榮揭關鍵主因

輕度颱風 「貝碧佳」在東京灣，今早將登陸越南北部；輕度颱風「棕櫚」在杭州灣，亦即將登陸，強度皆將迅速減弱。「蘇力」則持續向北北西轉西北，22日2時將行進至日本南部附近。（圖擷取自中央氣象局）

2018-08-17 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕今年夏天颱風頻頻生成，卻少有颱風侵襲台灣。氣象專家吳德榮說，雖然今年多達有10個颱風生成，但季風低壓垂直風切常偏大，且受到「季風低壓環流」的導引，讓台灣躲過颱風的侵襲。

吳德榮今天在專欄「三立準氣象·老大洩天機」上指出，「瑪莉亞」（編號1808）是今年在7月上旬唯一發布「海陸警報」的颱風，後來西北太平洋受到「季風低壓環流」持續盤據，水氣多、又有氣旋式渦度，為理論上有利颱風生成的環境，所以颱風接連發展。

吳德榮分析，雖然生成數目多，但季風低壓垂直風切常偏大，故自1809至1818號，10個颱風之中只有2個達中度等級，佔所有颱風的比例明顯偏低，正常比例應該約為1比2。另外一個特徵就是這接連10個颱風，受到「季風低壓環流」的導引，路徑常呈現逆時計迴轉，故大多侵襲日本以及江蘇、浙江一帶，台灣則完全躲過這10個颱風的侵襲。

另外，關於今日天氣概況。吳德榮預估，由於陸風環流與西南風輻合作用，在西南部沿海已降水回波產生，也帶來一些降雨。今日起至下週四（23日），「季風低壓環流」盤據西北太平洋，水氣多、大氣不穩定；午後的地表增溫、夜間的陸風環流皆能激發強對流發展，尤其以午後發生的機率最高，其他時間也有機率，要防範「劇烈天氣」的影響。白天未降雨時，氣溫仍偏高，各地高溫約在33至35度左右。