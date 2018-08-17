高屏大雨特報！ 各地午後須防強降雨

氣象局指出，受西南風影響，中南部地區與台東山區不定時有雨，其他地區為多雲的天氣。（資料照）

2018-08-17 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今天（17日）中南部與台東山區不定時有雨，其他地區則易有午後短暫雷陣雨，氣象局於高雄市、屏東縣發布大雨特報。溫度方面，今天高溫黃色燈號有苗栗縣、新北市、桃園市、台北市、花蓮縣、宜蘭縣，高溫可能達36度。

氣象局指出，受西南風影響，中南部地區與台東山區不定時有雨，其他地區為多雲的天氣；但各地中午過後易有局部短暫雷陣雨，由於熱對流發展，往往會有短時間的強降雨出現，提醒民眾在山區、溪邊及河谷活動遇到劇烈降雨，務必注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區則應慎防淹水。溫度方面，各地高溫為32至34度，北部、宜花可能達36度。

氣象局預估，週六至下週四（18日至23日）台灣位於季風低壓的影響範圍內，週六、週日（18日、19日）受西南風影響，天氣仍不穩定，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

20日至23日西南風稍減弱，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，各地高溫約32至35度。

颱風消息部分，編號第18號輕度颱風「棕櫚」於今天清晨已登陸上海，強度將逐漸減弱；第16號輕度颱風「貝碧佳」凌晨2時中心位於鵝鑾鼻西南西方1540公里的海面上，今天將登陸越南北部，對台灣無直接影響；第19號輕度颱風「蘇力」位於台北東南東方2110公里的海面上，向北北西轉西北朝日本南方海面接近，對台灣也無直接影響。

空氣品質方面，風力增強及降雨洗除作用影響，空氣品質普遍較佳，北部、竹苗空品區及馬祖為「普通」等級，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 32 ~ 39 31 ~ 38 31 ~ 37 29 ~ 38

氣象局於高雄市、屏東縣發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

颱風路徑潛勢圖。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）