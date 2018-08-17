08/17 各報重點新聞一覽

2018-08-17 06:18

自由時報

抗議被強冠「中國台灣」// 中和福朋喜來登：寧願改名也要挺台灣

為抗議中國蠻橫打壓，拒絕被強迫冠名「中國台灣」，遭萬豪國際集團在SPG.com會員訂房網站片面認定為「中國台灣」的台北中和福朋喜來登酒店，除對此提出嚴正抗議，並要求萬豪國際集團解除授權合約，拒絕接受SPG訂房系統的預約住宿；中和福朋喜來登酒店總經理朱少菡表示，解約造成的影響及損失可能高達上千萬元，但為了捍衛台灣的尊嚴仍在所不惜。

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監院：管中閔違規兼職在先

監委高涌誠與張武修調查台大校長遴選爭議，認定台大校長當選人管中閔在獲台大核准兼職前即出席台灣大哥大相關會議，違反相關規定「情節明確」；而從管申請兼職與校長遴選作業的時序來看，台大人事室「同人同台電腦」知道管兼職，卻未資訊揭露，而教育部未對大學校長遴選制度通盤檢討，監院昨通過糾正教育部及台大。

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強化內需 總預算歲出首破2兆

行政院院會昨通過明年度中央政府總預算案及前瞻基礎建設計畫第二期特別預算案，總預算案歲出規模首次突破二兆元大關，共編列二兆二二○億元。行政院長賴清德說，政院在嚴守財政紀律的前提下，適度擴張歲出規模，以強化內需，確保台灣經濟短中長期成長動能。

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蘋果日報

拍板 月薪23100元 時薪150元 基本工資辯9小時 破紀錄

近226萬名勞工明年可望加薪！勞動部昨早舉行基本工資審議委員會，勞資雙方歷經史上最長、超過9小時會議協商，最後由勞動部長許銘春拍板敲定，建議行政院明年起基本工資月薪由現行2萬2000元調高至2萬3100元、漲幅5％，時薪則由140元調高至150元、漲幅7.1%。但勞工認為調幅太低、連一天買一碗滷肉飯也買不起；資方則估每年支出將多近400億元，恐衝擊中小企業經營及青年失業率。

漫博湧12萬人 女大生排22h搶到限量品

「YA！實在太爽了，我終於搶到了！」前天中午就開始在台北世貿一館外排隊，還露宿街頭一夜的李姓女大生昨上午衝進漫迷年度最大盛會「第19屆漫畫博覽會」現場，排了22小時的她順利搶到自己所迷的作者簽名後，激動大喊好開心。漫博會昨起一連5天在台北世貿一館登場，主辦單位統計昨有逾12萬人入場，創歷年新高。

聯合報

月薪23100 時薪150！基本工資雙漲 22K走入歷史

由勞、資、學、政四方組成的基本工資審議委員會，昨經九小時馬拉松會議，拍板決定，基本工資月薪調升百分之五、一千一百元，從原本兩萬兩千元漲為二萬三千一百元；時薪則調升百分之七點一四，從一四○元漲為一五○元，預計二百二十五萬七千餘名勞工受惠，決議需送行政院核定，明年元旦起實施。

李安獲榮譽獎 美國工會封「傳奇」

恭喜！國際導演李安於洛杉磯時間15日，被美國導演工會選為今年的榮譽獎得主之一。工會主席湯瑪斯史拉姆形容李安是個傳奇：「李安以一名台灣電影製作人嶄露頭角，是個傳奇導演。」而獎項將於今年10月18日在紐約頒發。

中國時報

基本工資調漲拍板！月薪23100 時薪150

基本工資審議委員會昨日召開，歷經9小時會議，最後將月薪從2萬2000元調為2萬3100元、時薪從140元調為150元，明年1月開始適用，影響的勞工約225.7萬名。基本工資調漲後將連帶牽動勞健保、勞退等費用，估計將有300萬名勞工每月保費調高。勞團對此結果並不滿意，批評政府「偏袒資方、先畫靶後射箭」。

強調同等待遇 9月1日上路！陸推台胞居住證 18碼類身分證

大陸繼取消台胞就業證後，進一步推出《港澳台居民居住證申領發放辦法》，將在既有台胞證外，於9月1日起再推台灣居民在大陸「居住證」，其編碼將採與大陸身分證相同的18碼，持該身分證件，可享與大陸民眾同等待遇，形同「類身分證」。