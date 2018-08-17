823台海戰役60週年 新兵獻花傳承感動老英雄

步訓部體幹班新兵獻花給老英雄，象徵國軍世代傳承，共同守護家園。（記者陳文嬋攝）

2018-08-17 00:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年是823台海戰役60週年紀念，200名老英雄16日受邀參加高雄市政府紀念活動，令人感動的是，步訓部體幹班新兵獻花給老英雄，象徵國軍世代傳承，共同守護家園，老英雄忍不住紅了眼眶，場面溫馨感人。

高雄市民政局與榮服處合作，舉辦823台海戰役60週年紀念活動，邀請當年參與戰役老英雄200人參加，包括中華民國823台海戰役戰友總會、高雄市823台海戰役戰友協會、高雄市台海戰役砲兵戰友協會、高雄市台海戰役海軍袍澤協會等。

這群老英雄平均年齡83歲，年紀最大的89歲，與民政局長張乃千與榮服處長王繼開等人，手持代表高雄的木棉花，一起放置在台灣地圖上，除了追思致意，更象徵守護台灣、綻滿全台。

陸軍步訓部帶來戰技操演，包括莒拳、刺槍術等，展現國軍兵力震撼人心，中正預校獻唱《老兵》等3首軍歌，歌聲嘹亮，讓老英雄也跟著哼唱，彷彿穿梭時光隧道，回到年輕從軍時刻，展現意氣風發。

最令人感動的是，步訓部體幹班新兵獻花給老英雄，感謝老英雄當年的浴血奮戰、保衛國家，才有今日的台灣安定，象徵國軍世代傳承，共同守護家園，感動許多老英雄，忍不住紅了眼眶。

張乃千說，老英雄共聚勉懷當年英勇事蹟，回顧60年前823台海戰役，感謝老英雄在戰場上保國衛民，換來今日台海的和平，台灣才能發展經濟，讓後世豐衣足食，新兵獻花老英雄象徵傳承這份保家衛國的奮戰精神，更要國人記取過往歷史教訓，珍惜今日和平與安定的生活。