爭取隔音牆、反對堆置場、搶修通道！ 鳳山北門里民拉布條

北門里民拉布條，爭取隔音牆、反對堆置場及搶修通道。（記者陳文嬋攝）

2018-08-17 00:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化工程將於10月中旬通車，其中，鳳山段迄今仍爭議不斷，交通部鐵道局未將隔音牆列入計畫、鐵路局又規劃堆置場、搶修通道，地方16日會勘拉布條表達訴求，「爭取隔音牆、反對堆置場、搶修通道」；鐵道局允諾通車後設置100米隔音牆，鐵路局研議改道評估可行性。

鳳山鐵路地下化工程南引道出口在北門里，地方不滿鐵道局漠視民意，規劃鳳山段南引道出口在北門里，不但爭取延伸未果，且未來工程完工後，面臨火車爬坡噪音大，鐵道局將左營北引道隔音牆納入計畫，卻未將鳳山南引道隔音牆列入。

尤其市府提出綠色園道計畫，獲鐵道局委託、地方民意支持，全案早已拍板定案，鐵路局近來以緊急搶修需要，卻不願搶修車輛從後庄站走鐵軌到南引道只需3分鐘內路程，規劃從維新橋到大智橋全長1公里，要求設置搶修通道、材料堆置場，綠色園道從寬16公尺縮減到剩下4公尺，鐵道局與市府不願買單，地方民意更是大反彈。

北門里長謝秀霞昨天與里民現場會勘，拉白布條表達訴求「爭取隔音牆、反對堆置場及搶修通道」，地方支持市府綠色園道建設，反對中央單位阻礙地方發展，認為鐵路地下化工程未造福里民，地方未蒙其利先受其害。

藍綠民代力挺民意，國民黨議員李雅靜要求鐵道局增設隔音牆並儘速完工，鐵路局規劃搶修通道等，應符合地方需求，要求評估大型機具從大智橋下進出動線，於本月底前提出可行性評估，與地方討論後研議辦理。

民進黨議員參選人林智鴻以台中鐵路工程為例，工程完工迄今1年多，噪音擾民仍未解決，凸顯鐵道局施工未考慮噪音，產生噪音再等民眾陳情，曠日廢時一年半載，鐵道局應增設隔音牆，化解地方居民擔憂，鐵路局不能蠻橫硬幹，犧牲地方居民的生活品質，應該找出更好的解決方式。