徐悲鴻在台嫡傳畫馬大師吳東昇 辦「行善天下」畫展

畫馬大師吳東昇畫作展。（記者劉慶侯翻攝）

2018-08-16 22:48

〔記者劉慶侯／台北報導〕國畫大師徐悲鴻在台碩果僅存的嫡傳弟子吳東昇，在高齡72歲之際，決定以最擅長的墨竹、駿馬、觀世音菩薩等精美百幅畫作展世。即日起在慶福社會福利慈善事業基金會支持下，在台北市中正紀念堂3藝廊展出「行善天下」畫展，所得部分將捐出從事公益事業，濟世助人。

被稱為徐悲鴻第三代繼承人的吳東昇，是台灣土生土長的基隆人，自幼在鄉間長大的他，喜愛親近大自然，又喜畫作，雖在家境因素下一度棄筆從商，但終在因緣際會下，得以追隨徐悲鴻大師的單傳弟子王農，學習國畫。

吳東昇浸淫畫作逾40年，亦擅長畫馬，曾經花了3個月時間，前進中國東北接近蒙古的大草原上，每日觀察馬兒的各種習性，嘶、騰、奔、躍，將之融入畫作中。

他另闢畫風，以金石力度的雄健寫意筆法，墨色濃淡交錯，表達健馬奔驣的雄偉震撼，或卓然不風氣勢，與徐悲鴻與王農兩代前輩，不相上下。在台灣當代筆墨創作畫家中，獨樹一幟。

吳東昇同時另以他自幼對自然界動植物的觀察，表現在花、鳥、蟲、獸、松、藤、蔓、瓜、蔬的畫作中，工筆畫風精妙絶倫，走出鮮活的神態。他也長期靜默觀察竹子的成長，隨風搖曳，獨創出「畫竹十韻」，謂之君子之風。

吳東昇目前利用閒餘時間習畫，並在國立藝術大學擔任客座講師傳授繪畫達20年，希望將徐悲鴻大師的畫風繼續傳承下去。此外他也曾任中華民國篆刻學會第九屆理事長，亦是現任八閩美術會理事長，投入國畫推廣。

吳東昇此次起意舉辦畫展，是在慶福社會福利慈善事業基金會董事長蘇慶福支持下，先將他的最新畫作集結成畫冊，再以「行善天下」之名舉辦。希望本於慈悲喜捨的無量歡喜心，提供畢生創作，提供給基金會展出，共創行善天下的大願。

蘇慶福董事長說，在華人三千年的精神文明裡，儒、道、佛的思想和實踐，深植華人心識，我們深受熏習。在經營企業有一定成就之後，積極回饋社會，是共同心願。藉著這次展覽與承傳，啟迪後輩，才德並重，使臻於美善，而傳承永續。

吳東昇作畫時神情專注。（記者劉慶侯翻攝）

畫馬大師吳東昇畫作「晨曦」。（記者劉慶侯翻攝）

畫馬大師吳東昇畫作「風雲際會」。（記者劉慶侯翻攝）

畫馬大師吳東昇畫作。（記者劉慶侯翻攝）