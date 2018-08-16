《中華一番》李嚴料理為何沒醬汁？ 漫畫作者現身解答

日本漫畫家小川悅司作品《中華一番》在台擁有高人氣，近期重啟連載也引發關注。小川悅司16日訪台出席2018第19屆漫畫博覽會，和台灣媒體及支持者互動。（中央社）

2018-08-16 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名美食料理漫畫《中華一番》，曾被改編成動畫風靡一時，近日第19屆漫畫博覽會更在台北世貿一館舉行，針對鄉民一向好奇，為何黑暗料理界廚師李嚴做的料理會沒有醬汁，作者小川悅司終於做出解答，指其實是李嚴看到小當家動作太快，看傻眼才來不及完成料理。

第19屆漫畫博覽會今日起一連5天在台北世貿一館舉行，為全台最大規模的ACG整合展，今年除了漫畫、動畫等，還跨界與電競實況圈攜手，祭出120家廠商逾千攤位，同時不缺日本動漫、電影及偶像魅力，預估5天展期可望衝破55萬人次觀展。

綜合媒體報導，知名漫畫《中華一番》的作者小川悅司今日下午也在漫博會現身，他除了為粉絲簽名，也親自解密為何李嚴的料理會沒有醬汁。在動漫中黑暗料理界廚師李嚴在與小當家對戰時，做了3隻炸蝦卻沒有醬汁，遭到漫畫主角小當家調侃「所以我說，那個醬汁呢？」、「沒有完成的料理，根本沒有必要試吃」等。對此小川悅司笑回，其實在故事設定中，李嚴已經做好醬汁了，並非李嚴忘了醬汁，而是他和主角誰先把醬汁做出來的速度問題，這也是故事戲劇化的表現手法。不過小川悅司也笑說，「在日本完全沒有讀者注意這個部分，台灣朋友的喜好真的很特別。」

這項消息也引發不少網友討論，不少人紛紛笑稱「所以還是沒醬汁啊」、「醬汁帶來了嗎」、「給李嚴一罐醬汁好嗎」、「小當家根本不給他說話的機會啊」，不過也有網友認為「李嚴哪有忘了醬汁，是來不及做」、「應該不會是現場想出來的吧，傻眼李嚴」、「應該要問作者為什麼小當家炸一隻，李嚴要炸三隻」等。