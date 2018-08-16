捷克知名飯店插台灣國旗 他開心合照喊感動

草屯鎮農會總幹事蕭忠郁在捷克卡羅維瓦利市的普普飯店門口，與國旗開心合照。（圖擷自蕭忠郁臉書）

2018-08-16 22:51

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中國打壓台灣動作頻頻，南投縣草屯鎮農會總幹事蕭忠郁最近與家人到捷克旅遊，住在卡羅維瓦利市、007系列電影《皇家夜總會》取景的普普飯店，發現這家飯店的門口插著多個國家的國旗，台灣的國旗就在其中，他開心地與飯店國旗一景合照，傳達看到自己國家的國旗在異國飄揚的滿滿感動！

蕭忠郁最近跟家人到捷克等國家旅遊，行程之一是到溫泉城鎮卡羅維瓦利，在有300年歷史的普普飯店住一晚。這家飯店有很多名人住過，007系列電影《皇家夜總會》就是在飯店取景。台灣有不少人到捷克旅遊都住過這家飯店，也給予很好的評價。

蕭忠郁對普普飯店印象極佳，不只是典雅與服務品質好，最讓他開心的是，飯店門口插著多國國旗，其中就有台灣的國旗，他請家人幫他跟門口國旗合照，PO上臉書。

蕭忠郁在臉書為文說，不知是台灣的旅客實力還是飯店的勇氣，門口的國旗群中也有台灣的國旗，那一刻對飯店的體貼心意特別感動，也備感榮耀！

蕭忠郁也說，能在離台灣那麼遠，又充滿中國遊客的城鎮，能看到台灣的國旗，真的很感佩飯店的恢宏視野與勇氣。