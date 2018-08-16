台北好時尚大賞 柯瑋倫「都會奧德賽」獲金獎

台北TOP時裝設計大賞；台北市長柯文哲頒獎給金獎得主柯瑋倫。（記者陳奕全攝）

2018-08-16 22:11

〔記者楊心慧／台北報導〕時尚界年度盛事台北好時尚時裝設計大賞決賽暨頒獎典禮在圓山大飯店展開，決賽共有12位設計師入圍，最終柯瑋倫以作品「都會奧德賽」獲金獎殊榮，拿到30萬高額獎金；評審長陳俊良表示，參賽者所設計的服裝風格各有特色，具一定水準，對評審來說選出得獎者是道難題，但最後仍選出金獎、最佳市場潛力獎、最佳藝術結合展現獎、最佳版型運用獎。

柯瑋倫作品「都會奧德賽」以電影「2001:太空漫遊」為發想，思考當代科技與人文的議題，設計出具有科技感又時尚的服裝，奪得金獎；謝宇農以東方文化結合西方元素版型，設計出作品「東方紐約客」，獲得最佳藝術結合展現獎；林廷菡以作品「重生」，體悟重生是嶄新的課題，重塑時尚與藝術的生命光輝，獲最佳市場潛力獎；李維錚則以作品「把我自己掏出來」獲得最佳版型運用獎。

評審長陳俊良表示，今天設計師的作品呈現出的風格都不同，但大家在材質運用上都很純熟，在細節的部分也不草率，線條呈現也讓評審相當驚豔。

評審盧淑芬指出，今年決賽的作品具有獨特性，代表參賽者不會隨市場潮流做服裝設計，她認為這是好現象，服裝因此才能夠多元，消費者不但能有更多選擇，服裝產業也能打下好基礎。

柯文哲今也換上時尚服裝，出席時裝設計大賞，他在致詞時指出，台北好時尚系列活動已舉辦第六年，盼能藉此挖掘國內優秀的時尚人才，讓台灣設計師在國際上為台爭光。

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