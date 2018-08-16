達成率僅43％ 「南灣」旅遊獎勵罕見延到暑假

暑假墾丁遊客如織，不過七月又較去年同期下滑。（記者陳彥廷攝）

2018-08-16 23:04

［記者陳彥廷／屏東報導］為振興南部五、六月慘淡的淡季觀光，交通部觀光局今年五月中豪灑4000萬元，定調為「南灣旅遊獎勵」補助，主打旅行社行程及團客可獲補助的誘日，其中屏東縣分配到800萬元預算，原先觀光局樂觀預估，屏東縣的補助會因小琉球及墾丁等旅遊熱點，迅速在2週內就能申請完畢，但今天截止申請補助，屏東縣共補助近120團、5000多人的350萬元，在首批4個縣市中排第3，達成率約43%。

觀光局今年祭出的團客補助4000萬元予南、高、屏、東、澎5縣市，屏東的補助由大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）核銷，旅行社每團行程須於平日（不得跨假日）至少2天1夜、20人以上，住宿點為縣內合法旅宿，每人每日500元；交通費則補助一半，每旅行社最多申請5團，每團上限補助3萬元，必須在大鵬灣轄區的東港、林邊、小琉球或墾丁國家公園的恆春、車城、滿州等共6鄉鎮中明顯景點「拍照」佐證。

「南灣旅遊獎勵」的首期補助為南、高、屏、東4縣市，原從5月15日到6月底，但因效果不佳，展延至暑假的7月15日，本月送件經審核後昨天結果出爐，屏東縣的旅遊團以2天1夜為主，到墾丁及小琉球佔逾9成，大部分則都會經過大鵬灣，據觀光人次統計，鵬管處轄區較去年同期遊客增加2成，墾丁則下滑約2到3成，至今請領補助不到一半，與當初構想落差甚大。

「國人旅遊型態漸漸轉型！」鵬管處官員表示，國人旅遊習慣已有轉為自由行趨勢，加上旅行社已往設定遊程常常跨到1天假日，業者會認為調整遊程或是核銷上有實務核上困難，而有的業者雖然知道有補助，但因時間倉促難配合設定遊程，出團數確實不如預期。

旅行業者則反映，週間大家都要上班，平日要湊成團出門的難度甚高，而墾丁疑似受大環境及日前消費糾紛的影響有冷淡趨勢，直言這次倉促灑錢，卻不見完整配套跟事前宣傳而不如預期，對救南部觀光可說幾無助益。

當初的樂觀預測與現況落差甚大，鵬管處表示，接下來9、10月補助到澎湖及新加碼的嘉義，會回饋期間旅行業者的各式反映，作為未來政策的參考。