科科等值 新北宣布降藝術與人文、綜合活動領域教師授課節數

新北市從107學年度開始，國中每班教師員額，從2人提高到2.2人；以及調降新北市藝術與人文領域、綜合活動領域專任教師每周授課節數，從每周20節減為19節。（新北市政府教育局提供）

2018-08-16 21:53

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長朱立倫昨天出席公私立國中暨高中職校長會議」，宣布從107學年度開始，國中每班教師員額，從2人提高到2.2人；以及調降新北市藝術與人文領域、綜合活動領域專任教師每周授課節數，從每周20節減為19節。教育局表示，將能健全師資結構並維護學生受教品質。

因應108學年度推動新課綱所需彈性運用師資人力需求，教育部今年7月6日公布自1981年以來從未調整的「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，每班教師員額從2人提高到2.2人，107學年度開始實施。

教育局中等教育科科長何茂田指出，各校都陸續評估聘足，教師來源沒有問題，將有助於解決專任教師鐘點負擔重、代課教師偏多問題，也讓俗稱「流浪教師」的儲備教師取得教職，並讓各領域教師依專長授課，減少「語文教師教藝術與人文」或「自然與生活科技教師教數學」狀況。

何茂田表示，員額提高後，每年將增加292名教師員額，預估每學期經費增加6千萬元。由於中央在7月才正式公布新政策，預算編列不及，現正積極爭取中央對107學年第1學期的經費補助。

另外，屬於地方自治範疇的國中教師每周授課節數相關規定，新北教育局則獨步全國，將藝術與人文領域、綜合活動領域專任教師每週授課節數從20節減為19節，但學生每周上課節數仍維持3節課，沒有減少，減輕的是教師教學、備課負擔，也能提高授課品質，不足部分由校方增聘教師。

何茂田解釋，由於語文、數學、自然與生活科技、社會、健康與體育5大領域專任教師的授課節數，目前平均為16至18節，藝術與人文領域、綜合活動領域兩領域教師的每周20節上限，負擔相對較重。未來對各領域教師每周授課節數，希望都能朝減少方向努力。

何茂田說，節數減少讓每一領域老師授課節數差不多，宣示每一科的學習都很重要，不分主副科，讓藝術與人文領域、綜合活動老師有更多的時間備課與研發教學，落實多元學習。