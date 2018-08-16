中和福朋喜來登挺台灣！更名解約損失逾千萬在所不惜

中和福朋喜來登酒店遭萬豪集團冠名「中國台灣」，酒店寧願承擔損失更名解約。（記者翁聿煌攝）

2018-08-16 20:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕孰可忍、孰不可忍！台北中和福朋喜來登酒店被所屬萬豪國際集團，在其SPG.com會員訂房網站冠名「中國台灣」，中和福朋喜來登酒店不僅提出嚴正抗議，並將與萬豪國際集團解除授權合約，中和福朋喜來登酒店總經理朱少菡說，公司仍在評估解約造成的影響及損失，恐怕超過千萬元，但是公司高層認為，堅持台灣的尊嚴更重要。

朱少菡說，原本來自SPG.com會員訂房網站的業務量佔酒店的訂房比例約兩成左右，未來酒店會透過自身的官網和其他訂房網站加強行銷。

行銷業務部副總監程麗莉說，中和福朋喜來登酒店為此可能必須更名，也影響到18年來用心經營的品牌形象，原有的冠名商標、房務備品都得重新生產製作，但是同仁都感受到酒店高層對國家尊嚴、不計代價的堅持。

程麗莉說，中和福朋喜來登酒店成立於2000年，原本與喜達屋酒店集團簽約，喜達屋於2016年9月併入萬豪酒店集團，萬豪屈服於中國壓力，片面在其SPG會員訂房網站上，將台灣的連鎖品牌飯店改認定為「中國台灣」，中和福朋喜來登無法接受，決定與萬豪解除授權合約，退出國際品牌。

程麗莉說，台北福朋喜來登酒店在地10餘年來，持續抱著回饋鄉里的態度，協助與關懷育幼院、街友等弱勢團體，深耕台灣、放眼國際，必然能繼續獲得國內外消費者的認同與支持。

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