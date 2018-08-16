大同醫院今獲「乳癌生命搶救王-區域醫院第一名」

大同醫院副院長陳芳銘（左三）、乳外主治醫師高理鈞（左四）及歐陽賦（右二）帶領乳癌治療團隊獲乳癌生命搶救王-區域醫院第一名。（大同醫院提供）

2018-08-16 21:30

〔記者方志賢／高雄報導〕國健署舉辦106年度癌症防治績優醫院評比，高雄市立大同醫院榮獲「乳癌生命搶救王-區域醫院第一名」，該院副院長暨癌症中心主任陳芳銘提醒民眾，乳癌治療相當進步，5年存活率高達90%，篩檢發現的乳癌存活率接近100%。

陳芳銘指出，乳癌可經由篩檢早期發現、早期治療，民眾只要能配合定期接受癌症篩檢，正規治療，不亂用偏方，遵照醫師囑咐用藥，再配合生活上均衡飲食、規律運動，就能遠離乳癌的威脅。

大同醫院106年乳癌篩檢人數達7853人、其中陽性個案數共757人，而陽性個案數中發現癌症數高達98人，這98位乳癌個案其中0期的有26位（佔26.53%），1期的有29位（佔29.59%），因全院同仁致力推動癌症篩檢今獲國健署表揚。

大同醫院乳房外科主治醫師高理鈞舉例，今年有一位55歲婦女在家中聽到里長廣播大同醫院至社區活動中心辦理癌症篩檢活動，當下覺得不用去醫院就可以做檢查很方便，所以前往進行乳房攝影檢查，收到報告後為類型0需至醫院複檢，經切片確診為原位癌，後續進行手術治療且合併術中放射線治療，術後只需每半年追蹤檢查即可，屬於早期發現、早期治療。